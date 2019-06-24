Кадры Зеленского: президент уволил трех губернаторов, фото — cheline.com.ua

https://racurs.ua/n123532-zelenskiy-smenil-rukovodstvo-v-esche-treh-oblastyah.html

Ракурс

Президент Украины Владимир Зеленский сменил руководителей областных государственных администраций в еще трех областях страны — Ровенской, Житомирской и Черкасской.

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Тексты шести соответствующих указов появились 24 июня на сайте главы государства. В трех из них речь идет об уволнении бывших чиновников, в трех — о назначении исполняющих обязанности.

В Черкасской области уволен Александр Вельбивец и назначен и.о. председателя ОГА Тарас Высоцкий.

На Ровенщине уволен Алексей Муляренко и назначен Игорь Тимошенко, а Житомирской ОГА будет руководить вместо Игоря Гундича Ярослав Лагута.

«Ракурс» сообщал, что 11 июня Зеленский уволил 15 глав областных государственных администраций. Тогда на сайте главы государства появились тексты указов об отставке руководителей Черниговской, Хмельницкой, Херсонской, Тернопольской, Сумской, Полтавской, Одесской, Николаевской, Львовской, Кировоградской, Киевской, Ивано-Франковской, Запорожской, Закарпатской и Волынской ОГА.