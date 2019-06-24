Оформление паспортов и документов в Украине станет дороже (ТАБЛИЦА)

https://racurs.ua/n123535-oformlenie-pasportov-i-dokumentov-v-ukraine-stanet-doroje-tablica.html

Ракурс

В Украине вырастет стоимость оформления документов с 1 июля. К административным услугам, стоимость которых будет повышена, входит оформление паспорта гражданина Украины, загранпаспорта, а также биометрические удостоверения для иностранцев.

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Повышение не более чем на 30% произойдет согласно постановлению Кабмина 24.04.2019 № 371371 «О внесении изменений в приложение к Постановлению КМУ от 2 ноября 2016. № 770». Об этом сообщает пресс-служба Миграционной службы.

Те граждане, которые оплатили административных сбор для получения услуги, но не оформили документы до 30 июня, должны будут осуществить доплату.

Повышение стоимости оформления документов происходит впервые с 2016 года. Ожидается, что более высокая цена за услуги увеличит поступления в местные бюджеты на 200 млн грн. Средства планируется направить на выполнение местных программ.

Как ранее сообщал «Ракурс», стало известно, сколько украинцев на временно оккупированных территориях захотели получить российский паспорт. Таких насчитали уже более 8 тыс. человек.