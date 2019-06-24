Конфликт ПЦУ и Филарета: синод подчинил Епифанию все приходы Киева, фото — Фейсбук Епифания

https://racurs.ua/n123536-sinod-pcu-podchinil-epifaniu-vse-prihody-kieva-i-ostavil-v-cerkvi-filareta.html

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В Софии Киевской 24 июня состоялось заседание Синода Православной церкви Украины (ПЦУ). На него не пришел почетный патриарх Филарет, сообщает пресс-служба ПЦУ.

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Синод обсудил собрание с участием трех архиереев и мирян, которое состоялось 20 июня во Владимирском соборе Киева, и принял несколько экстраординарных решений.

В частности митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию отныне подчинены все приходы и монастыри столицы, которые до 15 декабря 2018 года находились в составе УПЦ Киевского патриархата и по решению Поместного собора УПЦ КП и Объединительного собора (15 декабря 2018 года) перешли в состав ПЦУ.

Кроме того, два священника ПЦУ (Иоасафа, митрополита Белгородского и Обоянского, и Петра, епископа Валуйского, викария Белгородской епархии) исключены из состава епископата. Это совершенно за их «активное участие в действиях, направленных на усиление противостояния в церковной среде, сознательное противление соборным решением».

В ПЦУ определили, что созванное Филаретом собрание не имело никаких полномочий на принятие решений, в частности, решений Поместного собора УПЦ КП, поскольку они после подписания президиумом Собора во главе с Филаретом сразу вступили в действие.

Синод констатировал, что почетный патриарх Филарет остается в составе епископата ПЦУ, но потерял канонические права и обязанности, связанные с управлением епархией.

У Епифания отметили, что на деятельность ПЦУ, которая создана на Объединительном соборе 15 декабря 2018 года, не могут влиять решения, принятые от имени УПЦ КП.

Напомним, что патриарх Филарет давно заявлял о несогласии с уставами ПЦУ, обвинял митрополита Епифания в нарушении договоренностей. Филарет 20 июня провел так называемый Собор УПЦ КП, на котором заявил о возобновлении деятельности Киевского патриархата. Кроме того, его участники отвергли Томос, поскольку он якобы ставит ПЦУ в зависимость от Константинополя.

Филарет и члены его Собора также отменили положение Объединительного собора ПЦУ, который прошел 15 декабря 2018 года. Именно тогда ликвидировали УПЦ КП и приняли решение создать ПЦУ.