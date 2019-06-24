Повернення РФ в ПАРЄ: асамблея ухвалила два проросійських рішення, фото — reporter.zt.ua

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Депутати Парламентської асамблеї Ради Європи 24 червня відхилили розгляд двох питань, які стосувалися Росії. Відповідні запити щодо порядку денного не набрали достатньої кількості голосів.

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Твіттер ПАРЄ повідомляє, що після відкриття сесії в Асамблею надійшли два запити щодо проведення термінових дебатів щодо припинення російського шантажу в контексті несплати РФ членських внесків, а також щодо притягнення до відповідальності осіб, причетних до збиття літака рейсу MH17 над Добнасом у 2014 році.

Асамблея відхилила прохання про дебати на тему «Обов'язок усіх держав забезпечити, щоб люди, які 17 липня 2014 року знищили політ MH17, були притягнуті до відповідальності». Не отримала підтримки й пропозиція про термінові дебати на тему «Покласти край російському шантажу: прохання до Комітету міністрів про притягнення Російської Федерації до відповідальності за несплату членських внесків».

Президент Парламентської асамблеї Ради Європи Ліліан Морі-Паск'є відкрила літню сесію ПАРЄ із закликом до парламентаріїв знайти шляхи подолання кризи в Асамблеї. На сесії сьогодні можуть ухвалити рішення, що призведе до повернення російських делегатів до Страсбургу.

ПАРЄ наклала на РФ санкції у квітні 2014 року через анексію Криму та війну на Донбасі. Російська делегація позбавлена голосу, вона припинила участь у роботі ПАРЄ і не сплачує внесків до цієї організації.

Росіяни готові повернутися до роботи у ПАРЄ 25 червня за умови ухвалення відповідної резолюції. РФ планує включити у свою делегацію депутатів від окупованого Криму.