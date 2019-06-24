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Ракурс
У Києві зафіксували три температурні рекорди на вихідних. Фото: Ракурс

У Києві зафіксували три температурні рекорди на вихідних

24 чер 2019, 13:24
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Температурні рекорди побила столиця на минулих вихідних. У Києві 22−23 червня зафіксували три температурні рекорди.

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Так, 22 червня після опівдня температура повітря у Києві сягнула позначки 34° тепла, що 0,6° тепла перевищує попередній рекорд за аналогічний період, який зафіксували у далекому 1891 році. Про це повідомляє прес-служба метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

Також встановлено, що середня добова температура повітря у Києві минулої суботи вперше за 139 років становила 27,3° тепла. Попередній рекорд був нижчий на 0,7° тепла і його зафіксували у 1943 році.

Неділя 23 червня відзначилась найтеплішою ніччю за 139 років. Стовпчики термометрів не опускались нижче 22,3° тепла. Зафіксований температурний рекорд на 1,4° тепла вищий за попередній, який був відмічений у 1946 році.

Зазначимо, що від початку червня у Києві вже зафіксовані 11 температурних рекордів.

Як раніше повідомляв «Ракурс», сьогодні в більшості областей України дощитиме.

Джерело: Ракурс


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