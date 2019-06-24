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В Киеве зафиксировали три температурных рекорда на выходных. Фото: Ракурс
В Киеве зафиксировали три температурных рекорда на выходныхhttps://racurs.ua/n123528-v-kieve-zafiksirovali-tri-temperaturnyh-rekorda-na-vyhodnyh.htmlРакурс
Температурные рекорды побила столица в минувшие выходные. В Киеве 22−23 июня зафиксировали три температурных рекорда.
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Так, 22 июня после полудня температура воздуха в Киеве достигла отметки 34° тепла, что на 0,6° тепла превышает предыдущий рекорд за аналогичный период, который зафиксировали в далеком 1891 году. Об этом сообщает пресс-служба метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.
Также установлено, что средняя суточная температура воздуха в Киеве в минувшую субботу впервые за 139 лет составляла 27,3° тепла. Предыдущий рекорд был ниже на 0,7° тепла и его зафиксировали в 1943 году.
Воскресенье 23 июня отмечена самой теплой ночью за 139 лет. Столбики термометров не опускались ниже 22,3° тепла. Зафиксированный температурный рекорд на 1,4° тепла выше предыдущего, который был отмечен в 1946 году.
Отметим, что с начала июня в Киеве уже зафиксированы 11 температурных рекордов.
Как ранее сообщал «Ракурс», сегодня в большинстве областей Украины пройдут дожди.
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