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Ракурс
В Киеве зафиксировали три температурных рекорда на выходных. Фото: Ракурс

В Киеве зафиксировали три температурных рекорда на выходных

24 июн 2019, 13:24
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Температурные рекорды побила столица в минувшие выходные. В Киеве 22−23 июня зафиксировали три температурных рекорда.

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Так, 22 июня после полудня температура воздуха в Киеве достигла отметки 34° тепла, что на 0,6° тепла превышает предыдущий рекорд за аналогичный период, который зафиксировали в далеком 1891 году. Об этом сообщает пресс-служба метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Также установлено, что средняя суточная температура воздуха в Киеве в минувшую субботу впервые за 139 лет составляла 27,3° тепла. Предыдущий рекорд был ниже на 0,7° тепла и его зафиксировали в 1943 году.

Воскресенье 23 июня отмечена самой теплой ночью за 139 лет. Столбики термометров не опускались ниже 22,3° тепла. Зафиксированный температурный рекорд на 1,4° тепла выше предыдущего, который был отмечен в 1946 году.

Отметим, что с начала июня в Киеве уже зафиксированы 11 температурных рекордов.

Как ранее сообщал «Ракурс», сегодня в большинстве областей Украины пройдут дожди.

Источник: Ракурс


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