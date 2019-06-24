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Отдых в оккупированном Крыму для россиян оказался дороже турецкого и грузинского

24 июн 2019, 13:23
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Отдых в оккупированном Крыму оказался для россиян дороже, чем аналогичные услуги в Грузии, Турции, Кипре, Греции или Черногории, при том, что самолетом туда, как правило, придется преодолевать гораздо большие расстояния.

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К такому выводу пришли эксперты интернет-сервиса по поиску дешевых авиабилетов Aviasales, проанализировав стоимость авиаперелета и недельного проживания в трехзвездочном отеле на двоих, сообщает агентство РИА «Новости».

Оказалось, что минимальный бюджет такого отдыха в Крыму составляет около 850 долл. США, в то время как недельный отдых в Турции обойдется в значительно меньшую сумму — 355 долл. США на авиабилеты в обе стороны и 150 долл. за проживание в гостинице.

Отдых в Болгарии в городе Бургас будет стоить на 23% дешевле — 650 долл., в грузинском Махинджаури — на треть (584 долл.). Недельная поездка в Грецию в город Салоники обойдется в 710 долл. на двоих, что на 16% дешевле, чем в Крыму.

Отдых в Черногории в городе Будве на берегу Адриатического моря обойдется в 716 долл., что на 15% дешевле Крыма.

А вот отдых в расположенном на берегу Каспийского моря казахстанском городе Актау обойдется в почти 800 долл. Однако даже эта сумма все еще на 6% меньше, чем стоимость недели в Крыму.

Напомним, в прошлом году российские туристы, которые отдыхали в Крыму, поделились негативными впечатлениями от визита на оккупированный полуостров.


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