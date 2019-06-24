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Росія в 2014 році окупувала український Крим, фото: «Інформаційний спротив»

Відпочинок в окупованому Криму для росіян виявився дорожчим за турецький чи грузинський

24 чер 2019, 13:23
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Відпочинок в окупованому Криму виявився для росіян дорожчим, ніж аналогічні послуги в Грузії, Туреччині, Кіпрі, Греції чи Чорногорії, при тому, що літаком туди, як правило, доведеться долати значно більші відстані.

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Такого висновку дійшли експерти інтернет-сервісу з пошуку дешевих авіаквитків Aviasales, проаналізувавши вартість авіаперельоту та тижневого проживання у тризірковому готелі на двох, повідомляє агентство РІА «Новости».

Виявилося, що мінімальний бюджет такого відпочинку в Криму становить близько 850 дол. США, в той час як тижневий відпочинок у Туреччині обійдеться в значно меншу суму — 355 дол. США на авіаквитки в обидва боки та 150 дол. за проживання в готелі.

Відпочинок у Болгарії в місті Бургас коштуватиме на 23% дешевше — 650 дол., у грузинському Махінджаурі — на третину (584 дол.). Тижнева поїздка до Греції в місто Салоніки обійдеться в 710 дол. на двох, що на 16% дешевше, ніж у Криму.

Відпочинок у Чорногорії в місті Будве на березі Адріатичного моря обійдеться в 716 дол., що на 15% дешевше Криму.

А от відпочинок у розташованому на березі Каспійського моря казахстанському місті Актау обійдеться у майже 800 дол. Проте навіть ця сума все ще на 6% менша, ніж вартість тижня в Криму.

Нагадаємо, торік російські туристи, котрі відпочивали в Криму, поділилися негативними враженнями від візиту до окупованого півострова.


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