Возвращение РФ в ПАСЕ: Ассамблея приняла два пророссийских решения, фото — reporter.zt.ua

https://racurs.ua/n123529-pase-prinyala-dva-prorossiyskih-resheniya-ob-uplate-vznosov-i-katastrofe-mh17.html

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Депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы 24 июня отклонили рассмотрение двух вопросов, касающихся России. Соответствующие изменения в повестку дня не набрали достаточного количества голосов.

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Твиттер ПАСЕ сообщает, что после открытия сессии поступили два запроса относительно проведения срочных дебатов о прекращении российского шантажа в контексте неуплаты РФ членских взносов, а также о привлечении к ответственности лиц, причастных к сбиванию самолета рейса MH17 над Донбасом в 2014 году.

Ассамблея отклонила просьбу о дебатах на тему «Обязанность всех государств, чтобы люди, которые 17 июля 2014 года уничтожили рейс MH17, были привлечены к ответственности». Не получило поддержки и предложение о срочных дебатах на тему «Положить конец российскому шантажу: просьба к Комитету министров о привлечении Российской Федерации к ответственности за невыплату членских взносов».

Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори-Паскье открыла сегодня летнюю сессию ПАСЕ с призывом к парламентариям найти пути преодоления кризиса в Ассамблее. На сессии сегодня могут принять решение, которое приведет к возвращению российских делегатов в Страсбург.

ПАСЕ предприняла санкции по отношению к РФ в апреле 2014 года из-за аннексии Крыма и войну на Донбассе. Российская делегация лишена голоса, она прекратила участие в работе ПАСЕ и не платит взносов в эту организацию.

Россияне готовы вернуться к работе в ПАСЕ 25 июня при условии принятия соответствующей резолюции. РФ планирует включить в свою делегацию депутатов от оккупированного Крыма.