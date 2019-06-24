Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Возвращение РФ в ПАСЕ: Ассамблея приняла два пророссийских решения, фото — reporter.zt.ua

ПАСЕ приняла два пророссийских решения об уплате взносов и катастрофе MH17

24 июн 2019, 13:42
999

Депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы 24 июня отклонили рассмотрение двух вопросов, касающихся России. Соответствующие изменения в повестку дня не набрали достаточного количества голосов.

Loading...

Твиттер ПАСЕ сообщает, что после открытия сессии поступили два запроса относительно проведения срочных дебатов о прекращении российского шантажа в контексте неуплаты РФ членских взносов, а также о привлечении к ответственности лиц, причастных к сбиванию самолета рейса MH17 над Донбасом в 2014 году.

Ассамблея отклонила просьбу о дебатах на тему «Обязанность всех государств, чтобы люди, которые 17 июля 2014 года уничтожили рейс MH17, были привлечены к ответственности». Не получило поддержки и предложение о срочных дебатах на тему «Положить конец российскому шантажу: просьба к Комитету министров о привлечении Российской Федерации к ответственности за невыплату членских взносов».

Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори-Паскье открыла сегодня летнюю сессию ПАСЕ с призывом к парламентариям найти пути преодоления кризиса в Ассамблее. На сессии сегодня могут принять решение, которое приведет к возвращению российских делегатов в Страсбург.

ПАСЕ предприняла санкции по отношению к РФ в апреле 2014 года из-за аннексии Крыма и войну на Донбассе. Российская делегация лишена голоса, она прекратила участие в работе ПАСЕ и не платит взносов в эту организацию.

Россияне готовы вернуться к работе в ПАСЕ 25 июня при условии принятия соответствующей резолюции. РФ планирует включить в свою делегацию депутатов от оккупированного Крыма.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Конкурс на должность руководителя Государственной таможенной службы разблокирован апелляционным судом

Шестой апелляционный административный суд сегодня принял решение о разблокировании конкурса на должность руководителя Государственной таможенной службы

Новости Украины
14:10

ПАСЕ приняла два пророссийских решения об уплате взносов и катастрофе MH17

Депутаты ПАСЕ 24 июня отклонили рассмотрение двух вопросов, касающихся России. Соответствующие запросы по повестке дня не набрали достаточного количества голосов. Речь идет об уплате взносов и докладе о причинах катастрофы MH17

Новости мира
13:42

Ситуацию в Украине обсудят на Совете ООН по правам человека

Совет ООН по правам человека рассмотрит положение дел в Украине. Россия на заседании по обсуждению присутствовать не будет. Заседание запланировано в рамках сессии Совета ООН по правам человека

Новости мира
09:34
Новости партнеров
Загрузка...