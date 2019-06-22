Спека в Україні — поради лікаря

https://racurs.ua/ua/2381-speka-v-ukrayini-yak-dopomogty-sobi-u-speku-zalyshytysya-zdorovym-porady-likarya.html

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Аномальна спека в Україні, якщо вірити синоптикам, в найближчі дні залишати нас не планує. Опади, які очікуються практично у всіх областях, вплинути кардинально на температуру не зможуть. Як допомогти собі у спеку? У спекотну погоду, особливо при високій вологості повітря, якщо ви перебуваєте на вулиці, в автомобілі, міському транспорті і приміщеннях без кондиціонера, температура тіла може підвищитися до високих цифр.

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Найбільше під час спеки в Україні ризикують перегрітися люди, зайняті фізичним навантаженням. Ризик зростає при зневодненні (особливо у маленьких дітей), а також при вживанні алкоголю. Спекотна погода особливо небезпечна при діабеті, хворобах серця, інфекціях з лихоманкою. Будьте обережні, якщо ви приймаєте психотропні (наприклад, галоперидол, хлорпромазин) і сечогінні препарати, транквілізатори, бета-блокатори. Більше шансів перегрітися при вживанні препаратів проти хвороби Паркінсона (вони зменшують потовиділення, а значить, тіло гірше охолоджується).

Спека в Україні: як уникнути перегріву

За можливості обмежте перебування на вулиці, особливо в найспекотніший час доби. Користуйтеся сонцезахисним кремом SPF 30+ (краще з маркуванням «UVA/UVB-захист»). У період спеки в Україні віддавайте перевагу легкому одягу світлих тонів, збільшуйте споживання води, не чекаючи на появу спраги. Пам'ятайте: електричний вентилятор не запобігає перегріванню!

«За відсутності хвороби серця, під час фізичної роботи на спеці варто пити по 200‒250 мл води кожні 20 хвилин і користуватися спеціальними напоями для спортсменів, які містять солі та мінеральні речовини, для компенсації їх втрати з потом. Слідкуйте за кольором сечі. Насичений жовтий є ознакою зневоднення і сигналом збільшити вживання води», — дає поради Катерина Амосова, доктор медичних наук, кардіолог, професор внутрішньої медицини.

Якщо у вас є захворювання серця, нирок або печінки, про питний режим у вашому випадку порадьтеся зі своїм лікарем.

Спека в Україні: чого робити не варто

Ніколи не залишайте дітей, домашніх улюбленців у припаркованому автомобілі, навіть з відкритими вікнами.

Не вживайте солодкі напої та алкоголь. Вони збільшують втрату організмом води.

Вживання дуже холодної води може викликати «спазми» шлунка.

Спека в Україні: ви перегрілися — важливі симптоми

Тепловий висип

Так званий тепловий висип — подразнення шкіри при значному виділенні поту. Зазвичай з'являється на шиї, у промежині, на згинах ліктів. Що робити? Перейдіть у прохолодне сухе приміщення, присипте дитячою присипкою. Постарайтеся якийсь час не мочити.

Сонячні опіки шкіри

Згідно із закордонними рекомендаціями, при цьому стані добре допомагає прохолодна ванна і зволожувальний лосьйон. Напевно, їм невідомі наші рецепти — з кефіром або сметаною.

Теплові судоми

Біль і спазм м'язів, як правило, під час інтенсивного фізичного навантаження. Зазвичай проходять у прохолодному приміщенні, у спокої і після вживання води. Негайної медичної допомоги потребують ті, хто практикує дієту з обмеженням солі, а також особи з хворим серцем.

Судоми у канцлера Німеччини Ангели Меркель під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським не залишилися непоміченими. На думку лікарів, вони могли бути викликані цілою низкою причин. Подібний напад могли спровокувати в тому числі перебування під палючим сонцем і зневоднення.

Тепловий удар

Теплове виснаження може виникати після кількох днів перегріву в умовах недостатнього вживання води. До цього стану схильні люди старшого віку, особливо з підвищеним артеріальним тиском. Стан характеризується слабкістю, головним болем, запамороченням, судомами, нудотою і блювотою. Іноді трапляється нетривала втрата свідомості. Шкіра стає мокрою від поту, холодною і блідою, дихання і пульс частішають.

Що робити? Терміново перевести потерпілого у прохолодне приміщення, намочити одяг прохолодною водою або помістити у ванну, дати пити воду. При погіршенні або відсутності полегшення за годину треба негайно звернутися по медичну допомогу через ризик теплового удару.

«Тепловий удар — стан, що загрожує життю, з раптовим підвищенням температури тіла до 40 і вище внаслідок виснаження резервів терморегуляції, — пояснює Катерина Амосова. — Турбує сильний головний біль, головокружіння, нудота, блювання, сплутаність свідомості — до її втрати (коми), можуть виникати судоми. Шкіра червоного кольору, гаряча і суха на дотик, рідше — волога, пульс частий».

У випадку теплового удару треба негайно викликати екстрену медичну допомогу. Постраждалого перенести в прохолодне місце, намочити прохолодною водою. «Важливо! Давати пити не треба!» — застерігає лікар.