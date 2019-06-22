Жара в Украине — советы врача

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Аномальная жара в Украине, если верить синоптикам, в ближайшие дни покидать страну не планирует. Осадки, которые ожидаются практически во всех областях, повлиять кардинально на температуру не смогут. Как помочь себе в жару? В жаркую погоду, особенно при высокой влажности воздуха, если вы находитесь на улице, в автомобиле, городском транспорте и помещениях без кондиционера, температура тела может повыситься до высоких цифр.

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Больше всех во время жары в Украине рискуют перегреться люди, занятые физической нагрузкой. Риск возрастает при обезвоживании (особенно у маленьких детей), а также при употреблении алкоголя. Жаркая погода особенно опасна при диабете, болезнях сердца, инфекциях с лихорадкой. Будьте осторожны, если вы принимаете психотропные (например, галоперидол, хлорпромазин) и мочегонные препараты, транквилизаторы, бета-блокаторы. Больше шансов перегреться при употреблении препаратов от болезни Паркинсона (они уменьшают потоотделение, а значит, тело хуже охлаждается).

Жара в Украине: как избежать перегрева

По возможности ограничьте пребывание на улице, особенно в самое жаркое время дня. Пользуйтесь солнцезащитным кремом SPF 30+ (лучше с маркировкой «UVA/UVB-защита»). В период жары в Украине отдавайте предпочтение легкой одежде светлых тонов, увеличьте потребление воды, не ожидая появления жажды. Помните: электрический вентилятор не предотвращает перегрев!

«При отсутствии болезни сердца, во время физической работы на жаре стоит пить по 200‒250 мл воды каждые 20 минут и пользоваться специальными напитками для спортсменов, содержащими соли и минеральные вещества, для компенсации их потери с потом. Следите за цветом мочи. Насыщенный желтый является признаком обезвоживания и сигналом увеличить потребление воды», — дает советы Екатерина Амосова, доктор медицинских наук, кардиолог, профессор внутренней медицины.

Если у вас есть заболевания сердца, почек или печени, о питьевом режиме в вашем случае посоветуйтесь со своим врачом.

Жара в Украине: чего делать не стоит

Никогда не оставляйте детей, домашних питомцев в припаркованном автомобиле, даже с открытыми окнами.

Не употребляйте сладкие напитки и алкоголь. Они увеличивают потерю организмом воды.

Употребление очень холодной воды может вызвать «спазмы» желудка.

Жара в Украине: вы перегрелись — важные симптомы

Тепловая сыпь

Так называемая тепловая сыпь — раздражение кожи при значительном выделении пота. Обычно появляется на шее, в промежности, на сгибах локтей. Что делать? Перейдите в прохладное сухое помещение, присыпьте детской присыпкой. Постарайтесь какое-то время не мочить.

Солнечные ожоги кожи

Согласно зарубежным рекомендациям, при этом состоянии хорошо помогает прохладная ванна и увлажняющий лосьон. Наверное, им неведомы наши рецепты — с кефиром или сметаной.

Тепловые судороги

Боль и спазм мышц, как правило, во время интенсивной физической нагрузки. Обычно проходят в прохладном помещении, в покое и после употребления воды. В немедленной медицинской помощи нуждаются лица, практикующие диету с ограничением соли или имеющие проблемы с сердцем.

Судороги у канцлера Германии Ангелы Меркель во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским не остались незамеченными. По мнению врачей, они могли быть вызваны целым рядом причин. Подобный приступ могли спровоцировать в том числе нахождение под палящим солнцем и обезвоживание.

Тепловой удар

Тепловое истощение может возникать после нескольких дней перегрева в условиях недостаточного употребления воды. Этому состоянию подвержены люди старшего возраста, особенно с повышенным артериальным давлением. Состояние характеризуется слабостью, головной болью, головокружением, судорогами, тошнотой и рвотой. Иногда случается непродолжительная потеря сознания. Кожа становится мокрой от пота, холодной и бледной, дыхание и пульс учащаются.

Что делать? Срочно перевести пострадавшего в прохладное помещение, намочить одежду прохладной водой или поместить в ванну, дать пить воду. При ухудшении или отсутствии облегчения через час надо немедленно обратиться за медицинской помощью в связи с риском теплового удара.

«Тепловой удар — состояние, угрожающее жизни, с внезапным повышением температуры тела до 40 и выше вследствие истощения резервов терморегуляции, — объясняет Екатерина Амосова. — Беспокоит сильная головная боль, головокружение, тошнота, рвота, спутанность сознания — до его потери (комы), могут возникать судороги. Кожа красного цвета, горячая и сухая на ощупь, реже — влажная, пульс частый».

В случае теплового удара необходимо немедленно вызвать экстренную медицинскую помощь. Пострадавшего перенести в прохладное место, намочить холодной водой. «Важно! Давать пить не надо!» — предостерегает врач.