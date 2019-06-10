Укус клеща. Что делать, если укусил клещ

https://racurs.ua/2375-ostorojno-vrednye-sovety-infekcionist-raskritikovala-nastavleniya-centra-obschestvennogo.html

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Информация об укусе клеща, содержащаяся в публикации «Клещи. Что следует знать и как уберечься» на сайте Центра общественного здоровья (ЦОЗ), по мнению Ольги Голубовской, доктора медицинских наук, заведующей кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени А. Богомольца, некорректна, в основных моментах не соответствует действительности.

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«Клещи чаще находятся как раз не в траве, а в более высоких насаждениях, особенно — в лесу; на ухоженных газонах их немного. Бежать обследовать клеща совершенно не обязательно. Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом не передается клещами, бежать сдавать кровь на антитела не надо. Какая иммунотерапия?!», — возмущается инфекционист. По ее словам, пока ей не удалось связаться с директором ЦОЗ Владимиром Курпитой.

В последнее время активность клещей растет, точно так же, как и обращений к врачам по поводу укуса клеща. На вопрос, что делать, если укусил клещ, вы получите очень много противоречивых ответов, в том числе и от врачей. К сожалению, даже официальный орган, стоящий на страже здоровья украинцев, подает алгоритм действий сомнительного качества.

Болезнь Лайма, вызываемая бактерией Borrelia burgdorferi и передающаяся человеку через укус клеща, встречается в Украине довольно часто. Поэтому легкомысленный совет «извлечь клеща, протереть место укуса антисептиком и забыть» — сразу выбрасывайте в мусорное ведро.

Укус клеща: что делать, если укусил клещ — советы инфекциониста

Самое главное — удалить клеща как можно быстрее. «Всегда помните о том, что заражение гораздо менее вероятно (но не невозможно), если клещи прикреплены менее чем 24 часа, но эта вероятность резко возрастает, если прошло 48‒72 часа и более после прикрепления клеща... Поэтому клеща надо удалить, в идеале имея при себе специальные приспособления. Тем не менее, гораздо более важно быстро удалить клеща, чем отложить его удаление, разыскивая щипцы или перчатки, или возвратясь домой», — предостерегает Ольга Голубовская.

Не «душите» клеща подсолнечным маслом, лаком или бензином! Вы только приумножаете вероятность инфицирования после укуса клеща.

Не давите, не сжимайте, не прокалывайте клеща (боррелии и другие возбудители могут находиться во всех биологических жидкостях клеща).

Удалять клеща следует пинцетом (есть также специальные приспособления), лучше в перчатках, захватив его как можно ближе к коже, и вертикально направленными движениями медленно вытаскивать. Можно использовать обычную нитку, но не перекручивайте, не выкручивайте клеща — это увеличивает шансы отрыва его частей.

Если при удалении клеща остались части его ротовой полости — не паникуйте, они неинфекционны. Попробуйте еще раз, если не получилось — обратитесь к врачу или дайте зажить месту укуса клеща.

После удаления насекомого обработайте место укуса клеща антисептиком (можно промыть водой с мылом). Человек, удаливший клеща, также должен вымыть руки.

Исследовать клеща на наличие боррелий не рекомендуется. Вы только потеряете драгоценное время. Медики шутят: клеща можно полечить, но что это даст пациенту? Врач не может на основании обнаруженных у клеща боррелий назначить пациенту антибиотик. Часто клещ попросту не успевает впрыснуть бактерии. Ни в одной развитой стране, кроме стран бывшего соцлагеря, клещей не советуют обследовать.

В лечебных учреждениях перед удалением клеща или его частей место укуса клеща не обезболивают лидокаином. Это способно спровоцировать выброс содержимого из желудка клеща, где может находиться большое количество возбудителя.

Укус клеща — профилактика

Для профилактики болезни Лайма используют антибиотики. Следует отметить, что в целом избегать укусов клещей, быстро их удалять является гораздо более эффективной стратегий профилактики, чем прием антибиотиков.

«Для экстренной профилактики у взрослых и детей старше восьми лет используют разово доксициклин в дозе 200 мг (у детей — от 4 мг/кг до 200 мг), только это должно быть врачебное назначение, ибо имеются определенные противопоказания, например, беременным женщинам и не только, — предупреждает инфекционист. — Назначают такую профилактику в течение первых 72 часов от события, позже — не рекомендуется. Заменять профилактику амоксициллином также не рекомендуется по ряду причин, тем более проводить ее целыми курсами, сочетая с другими антибиотиками».

Если укус клеща уже случился и время для экстренной профилактики прошло, помните, что в течение месяца нужно при любом повышении температуры тела и/или появлении пятна на коже и не только в месте укуса (так называемая кольцевидная эритема), обращаться к врачу.

Кстати, о вакцине от болезни Лайма. Она оказалась недостаточно эффективной и была снята с производства в 2002 году. Вакцинированные ею люди не защищены.

Прогноз для пациентов с болезнью Лайма, как правило, благоприятный. При вовремя назначенном лечении соответствующими схемами антибиотиков полное выздоровление наступает более чем у 80%. Однако пациенты (особенно взрослые), получавшие лечение поздно или принимающие антибиотики, к которым боррелии нечувствительны, имеют достаточно большой шанс в будущем получить заболевания опорно-двигательного аппарата, некоторые когнитивные расстройства и другие неприятные, изнуряющие симптомы, трудно поддающиеся терапии.

Антитела после перенесенной болезни Лайма не защищают от дальнейшего возможного заражения.

Старайтесь избегать укусов клещей. «Помните, что на ухоженных участках со скошенной травой вряд ли будут присутствовать клещи, там нет необходимых им животных и мало влаги; напротив, области, богатые зелеными насаждениями, как декоративными, так и природными, более симпатичны для клещей, самая высокая их концентрация наблюдается в лесах», — советует Ольга Голубовская.

Для защиты от укусов клещей, пребывая в зонах возможного их обитания, наносите на кожу и одежду репелленты, содержащие ДЭТА (диэтилтолуамид). На одежду можно наносить акарацид перметрин.

«Чем выше концентрация ДЭТА, тем более продолжительная формируется защита от клещей, однако надо помнить, что у детей применять продукты, содержащие более 10% ДЭТА, противопоказано из-за повышенной абсорбции и сообщений о нейротоксичности; также даже допустимые его концентрации нельзя использовать детям для обработки рук вследствие возможного попадания на слизистые», — предостерегает инфекционист.

Поскольку многие рекомендации не всегда практичны и могут быть использованы, особенно у детей, очень важен ежедневный тщательный осмотр. Искать клещей в первую очередь стоит в складках кожи, осматривать области за ушами, пупок, пах, подмышечные впадины, волосистую часть головы.