Болезнь Лайма. Укус клеща: что делать. Фото: NPS

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В этом году сезон боррелиоза, или болезни Лайма, начался раньше обычного. «Три случая обращения укушенных на санпропускник Сумской инфекционной больницы с начала апреля, то есть за два дня. Довольно раннее начало, обычно позже: весна нынче бурная, клещи быстро от зимней спячки попросыпались и — голодные», — предупреждает в своем Facebook врач-инфекционист Андрей Сницарь.

Вопреки расхожему мнению, болезнь Лайма очень легко подцепить — это довольно частое явление. В группе риска не только ценители тихой охоты — грибники, заядлые туристы в палатках или любители шашлыков на природе. Клещ может поджидать вас в траве во время пробежки в городском парке, на любимой даче...

Болезнь Лайма, или клещевой боррелиоз, вызывают спирохеты Borrelia burgdorferi, передающиеся человеку от инфицированных клещей. Есть данные, что в некоторых регионах Украины из всей популяции поражены около 70% клещей, поэтому шансы заразиться Лайм-боррелиозом весьма высоки.

Клещевой боррелиоз — коварное заболевание. Избавившись от клеща, пострадавший может не наблюдать привычных проявлений нездоровья: ничего не болит, температура в норме. Однако при позднем обращении, без лечения болезнь Лайма переходит в хроническую форму. Начинаются проблемы с суставами, нервной и сердечно-сосудистой системами. Человек может годами ходить по врачам, так и не докопавшись до истинной причины своего недуга, к сожалению, иногда приводящего к инвалидности.

По словам Андрея Сницаря, пациенты (и врачи) зачастую не прослеживают причинно-следственную связь вновь приобретенных жалоб с укусом клеща пару лет назад. Такую связь мог бы заметить инфекционист, но с жалобой на сердце или суставы вы скорее пойдете к другим специалистам.

Защищаемся от клещей. Профилактика

Перед походом в лес или парк максимально закрывайте тело, используйте специальные аэрозоли (репелленты) для отпугивания клещей. Помните, что на светлой одежде заметить их проще.

Инфекционисты советуют проводить само- и взаимоосмотр после любых (!) прогулок. Даже после детской площадки во дворе, ведь трава растет везде. Кстати, клещи предпочитают не столько деревья и леса, сколько кусты и парки, и даже траву высотой 30–40 см. Кончики травы у клещей в топе мест для ожидания жертв. Обязательно осматривайте голову, излюбленные места членистоногих на теле — внутренние поверхности рук, ног, бока и живот.

Что делать, если укусил клещ

Клеща нужно извлечь — чем быстрее, тем лучше. Есть зависимость вероятности развития болезни от длительности присасывания клеща. Лучше обратиться в ближайший травмпункт, где процедуру проведут профессионально. Пытаясь сделать это самостоятельно, можно удалить членистоногое не полностью, оставив ножки или усики. Если по каким-либо причинам у вас нет возможности прибегнуть к помощи медиков, не пользуйтесь для удаления клеща водкой или маслом, лучше выкручивайте его, можно использовать пинцет. Делать это следует осторожно, чтобы не раздавить клеща.

Сдавать клеща в лабораторию для анализа на наличие возбудителей не имеет смысла. Инфекционисты шутят: можно клеща полечить, но что это даст пациенту? Только время упустите. Согласно статистике, лишь 3% клещей, имеющих боррелии, передают их человеку. Зарубежные протоколы гласят: «Обследование клеща имеет очень низкое прогностическое значение, поэтому не рекомендуется».

«У меня была пациентка, которая сдавала клеща в лабораторию и получила отрицательный результат. Обратиться впоследствии к инфекционисту ее заставила появившаяся классическая эритема, характерная для болезни Лайма. Пациентам объясняю это так: в сданной части клеща боррелии не были обнаружены. У него, условно говоря, было всего две бактерии, и обе он впрыснул в свою жертву», — объясняет врач-инфекционист Станислава Гапонова.

После извлечения клеща стоит показаться инфекционисту. Профилактическое лечение при боррелиозе — вопрос индивидуальный и спорный. Взрослым и детям старше 12 лет может назначаться антибиотик, если клещ сидел более 36 часов, но после укуса не прошло больше трех суток. Ставить диагноз и принимать решение о лечении должен только врач, соизмеряя риски болезни и профилактического приема антибиотиков.

Что дальше? За местом укуса следует наблюдать на протяжении трех недель — инкубационный период, в течение которого может появиться специфическое пятно — кольцевидная эритема. Стоит отметить, что примерно у трети заболевших пятна не появляются. Место укуса лучше ничем не мазать, особенно это касается йода и зеленки. Аллергия на йод не редкость, появившееся аллергическое пятно впоследствии может затруднить постановку диагноза.

При образовании кольцевидной эритемы (покраснение кожи, которое появляется вокруг места укуса клеща и распространяется от него в виде расширяющегося круга, диаметром не меньше 4–5 см) следует сразу же обратиться к врачу. Не пропустите, ведь мигрирующее пятно иногда может появляться не только в месте укуса.

«Если в течение трех недель после укуса кольцевидная эритема не появилась, следует сдать анализ крови на антитела к Borrelia burgdorferi — IgM и IgG — методом иммуноферментного анализа (ИФА), — советует Станислава Гапонова. — Безусловно, назначать анализы должен врач. К сожалению, на сегодняшний день лаборатории нередко лучше владеют информацией, чем некоторые медики. Если по какой-либо причине поход к инфекционисту откладывается, можно напрямую обратиться в лабораторию, где вас сориентируют. В некоторых лабораториях есть пакет анализов под названием «укус клеща». Если анализ на иммуноглобулины окажется положительным, для окончательного подтверждения диагноза сдают еще один — методом иммунного блота».

Лечение болезни Лайма довольно длительное. Помните, что чем раньше поставлен диагноз и назначена адекватная терапия, тем быстрее заболевание можно вылечить.