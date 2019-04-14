Хвороба Лайма. Укус кліща: що робити. Фото: NPS

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Цього року сезон бореліозу, або хвороби Лайма, розпочався раніше, ніж зазвичай. «Три випадки звернення укушених на санпропускник Сумської інфекційної лікарні з початку квітня, тобто за два дні. Доволі ранній початок, зазвичай пізніше: весна нині бурхлива, кліщі швидко від зимової сплячки попрокидалися і — голодні», — попереджає у своєму Facebook лікар-інфекціоніст Андрій Сніцар.

Всупереч поширеній думці, хворобу Лайма дуже легко підчепити — це вельми часте явище. У групі ризику не лише поціновувачі тихого полювання — грибники, завзяті туристи в наметах чи любителі шашликів на природі. Кліщ може чекати на вас у траві під час пробіжки в міському парку, на улюбленій дачі...

Хворобу Лайма, або кліщовий бореліоз, викликають спірохети Borrelia burgdorferi, що передаються людині від інфікованих кліщів. Є дані, що в деяких регіонах України з усієї популяції уражені близько 70% кліщів, тому шанси заразитися на Лайм-бореліоз доволі високі.

Кліщовий бореліоз — підступне захворювання. Позбувшись кліща, постраждалий може не мати звичних проявів нездоров'я: нічого не болить, температура в нормі. Однак при пізньому зверненні, без лікування хвороба Лайма переходить у хронічну форму. Починаються проблеми з суглобами, нервовою і серцево-судинною системами. Людина може роками ходити по лікарях, так і не докопавшися до справжньої причини своєї недуги, що на жаль, іноді призводить до інвалідності.

За словами Андрія Сніцаря, пацієнти (і лікарі) часто не простежують причинно-наслідкового зв'язку новопридбаних скарг з укусом кліща кілька років тому. Такий зв'язок міг би помітити інфекціоніст, але зі скаргою на серце чи суглоби ви скоріше підете до інших фахівців.

Захищаємося від кліщів. Профілактика

Перед походом до лісу чи парку максимально закривайте тіло, використовуйте спеціальні аерозолі (репеленти) для відлякування кліщів. Пам'ятайте, що на світлому одязі помітити їх простіше.

Інфекціоністи радять проводити само- та взаємоогляд після будь-яких (!) прогулянок. Навіть після дитячого майданчика у дворі, адже трава росте скрізь. До речі, кліщі полюбляють не стільки дерева і ліси, скільки кущі та парки, і навіть траву заввишки 30–40 см. Кінчики трави у кліщів у топі місць для очікування жертв. Обов'язково оглядайте голову, улюблені місця членистоногих на тілі — внутрішні поверхні рук, ніг, боки і живіт.

Що робити, якщо вкусив кліщ

Кліща потрібно витягти — чим швидше, тим краще. Є залежність ймовірності розвитку хвороби від тривалості присмоктування кліща. Краще звернутися до найближчого травмпункту, де процедуру проведуть професійно. Намагаючись зробити це самостійно, можна видалити членистоноге не повністю, залишивши ніжки або вусики. Якщо з якихось причин ви не маєте можливості вдатися до допомоги медиків, не користуйтеся для видалення кліща горілкою або маслом, краще викручуйте його, можна використовувати пінцет. Робити це слід обережно, щоб не розчавити кліща.

Здавати кліща в лабораторію для аналізу на наявність збудників немає сенсу. Інфекціоністи жартують: можна кліща полікувати, але що це дасть пацієнтові? Тільки час згаєте. Згідно зі статистикою, лише 3% кліщів, що мають борелії, передають їх людині. Закордонні протоколи свідчать: «Обстеження кліща має дуже низьке прогностичне значення, тому не рекомендується».

«У мене була пацієнтка, яка здавала кліща в лабораторію й отримала негативний результат. Звернутися згодом до інфекціоніста її змусила класична еритема, характерна для хвороби Лайма. Пацієнтам пояснюю це так: у зданій частині кліща борелії не були виявлені. У нього, умовно кажучи, було всього дві бактерії, й обидві він впорснув у свою жертву», — пояснює лікар-інфекціоніст Станіслава Гапонова.

Після вилучення кліща варто відвідати інфекціоніста. Профілактичне лікування при бореліозі — питання індивідуальне і спірне. Дорослим і дітям старшим за 12 років може призначатися антибіотик, якщо кліщ сидів понад 36 годин, але після укусу не минуло більш як три доби. Ставити діагноз і приймати рішення про лікування повинен тільки лікар, порівнюючи ризики хвороби і профілактичного вживання антибіотиків.

Що далі? За місцем укусу слід спостерігати протягом трьох тижнів — інкубаційний період, у який може з'явитися специфічна пляма — кільцеподібна еритема. Варто відзначити, що приблизно у третини хворих плями не з'являються. Місце укусу краще нічим не мазати, особливо це стосується йоду та зеленки. Алергія на йод не рідкість, і алергічна пляма згодом може ускладнити встановлення діагнозу.

При утворенні кільцеподібної еритеми (почервоніння шкіри, яке з'являється навколо місця укусу кліща і поширюється від нього у вигляді ширшого кола, діаметром щонайменше 4–5 см) слід відразу ж звернутися до лікаря. Не пропустіть, адже мігруюча пляма іноді може з'являтися не лише в місці укусу.

«Якщо протягом трьох тижнів після укусу кільцеподібна еритема не з'явилася, слід здати аналіз крові на антитіла до Borrelia burgdorferi — IgM і IgG — методом імуноферментного аналізу (ІФА), — радить Станіслава Гапонова. — Безумовно, призначати аналізи має лікар. На жаль, на сьогодні лабораторії нерідко краще володіють інформацією, ніж деякі медики. Якщо з якоїсь причини похід до інфекціоніста відкладається, можна безпосередньо звернутися до лабораторії, де вас зорієнтують. У деяких лабораторіях є пакет аналізів під назвою «укус кліща». Якщо аналіз на імуноглобуліни виявиться позитивним, для остаточного підтвердження діагнозу здають ще один — методом імунного блоту».

Лікування хвороби Лайма є доволі тривалим. Пам'ятайте, що чим раніше поставлено діагноз і призначено адекватну терапію, тим швидше захворювання можна вилікувати.