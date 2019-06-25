Бізнес Богдана: як насправді заробляв голова Адміністрації президента, фото — Фейсбук Ехо Москви

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Під час юридичної практики глава Адміністрації президента Андрій Богдан брав участь в судових процесах з ознаками кредитного шахрайства. Про це повідомляється в розслідуванні програми «Наші гроші».

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Призначення Андрія Богдана на посаду керівника Адміністрації президента було одним з перших в каденції нового глави держави. До цього усі ключові зустрічі Зеленський і Богдан проводили разом. Адвокат, який працював із олігархом Коломойським, мав й інших відомих клієнтів, тому міг дозволити собі чималі витрати. У 2011 році Богдан придбав маєток в Конча-Заспі з виходом до каналу і пришвартованим білим катером. У 2013 його дружина придбала дві великі квартири в столиці.

«Наші гроші» проаналізували декілька кілька епізодів підприємницької діяльності нинішнього голови АП і стверджують, що юрист та підприємець Богдан консультував клієнтів у кредитних шахрайствах.

Не хочеш повертати кредит в 200 млн? Є юристи, які допоможуть. З’явиться офшорна фірма, яка через суд виведе всі гроші і майно бізнесу на себе. А потім поверне, і банк залишиться в дурнях. У такій офшорній компанії засвітився й глава Адміністрації президента Андрій Богдан, — розповідають журналісти, коментуючи відео розслідування.

«Наші гроші» стверджують, що Богдан юридично супроводжував суперечка банку «Фінанси і кредит» зі збанкрутілим Світловодським маслосиркомбінатом, який належить групі «Клуб сиру». Комбінат завинив банку 150 млн грн. Коли фінустанова спробувала стягнути борг, то нерухомість з іпотеки вивели за допомогою двох судових рішень.

За ними приховується офшорна компанія Idelberg Resources з Віргінських островів, яка нібито позичила комбінату 50 млн грн. В іншому позові Idelberg Resources вимагала ще 150 млн грн, за які комбінат нібито поручився. Комбінат визнав цей борг і збанкрутував на користь цієї компанії.

Так майно вивели з іпотеки банку, а потім продали за зниженою ціною своїм же структурам з «Клубу сиру», — повідомляється в сюжеті.

За даними журналістів, юридичним супроводом угоди займалася група Ігоря Пукшина, Олександра Бауліна і Андрія Богдана. Правоохоронці тоді заявили, що Idelberg Resources діяла в змові з посадовими особами «Клубу сиру».

Нині, за ​​інформацією розслідувачів, член правління комбінату Олександр Коваленко від імені Богдана і за його дорученням продає землю глави АП під Києвом.

Сам глава АП відмовився відповідати на запитання журналістів у цій справі. Також він сказав, що не пам’ятає компанію Idelberg Resources.

Нагадаємо, що в іншому розслідуванні журналісти з’ясували, що земельну ділянку, що належить Генеральній прокуратурі на території заводу «Арсенал» (Печерський район Києва), забудує оточення глави Офісу президента Андрія Богдана та депутат зі списку партії «Опозиційна платформа — За життя» Віктора Медведчука.