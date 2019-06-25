Повернення РФ в ПАРЄ: Європа відкрила двері Росії в Асамблею

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Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) у ніч з 24 на 25 червня ухвалила резолюцію, яка фактично дозволила Російській Федерації повернути свою делегацію в цю європейську структуру.

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Делегати ПАРЄ внесли зміни до регламенту, які можуть ускладнити або заблокувати накладання санкцій на делегацію РФ та забезпечити її повернення без виконання міжнародних зобов’язань, пов’язаних із війною на Донбасі та анексією Криму.

Як свідчить сайт ПАРЄ, резолюцію підтримали 118 делегатів, 62 були проти та 10 утрималися. Дебати тривали майже дев’ять годин, впродовж яких переважно українські, польські, литовські та британські делегати вносили правки в текст резолюції.

Однак асамблея не підтримала жодної з них. Українське лобі в ПАРЄ намагалося зберегти механізм накладання санкцій на членів, які порушують міжнародне право та свої зобов’язання.

Росію підтримали, відкинувши поправки України та її союзників, делегати із Франції, Італії, Іспанії, Португалії, Норвегії, Австрії, Словаччини, Туреччини, Ісландії, Кіпру та Азербайджану в повному складі. За проросійське рішення голосували також представники Німеччини, Нідерландів, Чехії, Вірменії та Молдови.

Не підтримали повернення РФ до ПАРЄ Україна, Грузія, Швеція, Велика Британія, Польща, Литва, Латвія та Естонія.

ПАРЄ наклала на Росію санкції у квітні 2014 року через анексію Криму та війну на Донбасі. Росіян тоді позбавили права голосу. РФ припинила участь у роботі ПАРЄ і з червня 2017 року припинила платити внески до Ради Європи.

Росіяни готові повернутися до роботи у ПАРЄ 25 червня. РФ планує включити у свою делегацію також депутатів від окупованого Криму.

Рішення делегатів ПАРЄ прокоментували учасники подій — члени української делегації, а також відомі українці.

Поняття «європейські цінності» сприймається тепер інакше. Це 70 мільйонів срібників (борг РФ Раді Європи), а не стандарти моралі, етики, демократії та верховенства права, — вважає член української делегації в ПАРЄ Борислав Береза.

Олексій Гончаренко заявив, що українська делегація у вівторок оскаржить повноваження делегації РФ.

Російський адвокат Микола Полозов, який захищає полонених українських моряків у російських судах, також був вчора у Страсбурзі й назвав ситуацію в ПАРЄ реваншем. Він також нагадав, що 25 червня закінчується термін надання звіту владою Російської Федерації Міжнародному трибуналу ООН з морського права щодо звільнення моряків.

Нардеп Микола Княжицький обурюється тим, що президент Зеленський і його команда не доклали зусиль допомогти делегації України в ПАРЄ і навіть не зустрілися із її членами напередодні голосування. Крім того, нардеп вважає, що повернення РФ в ПАРЄ не відбулося б, якби не обрання Зеленського.

Користувачі також назвали повернення РФ в ПАРЄ «Страсбурзькою змовою» на кшталт Мюнхенської змови 1938 року, коли домовленості Гітлера із Заходом дозволили нацистам окупувати Чехію, а перед цим здійснити аншлюс Австрії.