Аккерманська фортеця. Фото:

Ще 19 українських об'єктів опинилися під охороною ЮНЕСКО

5 гру 2025, 15:58
ЮНЕСКО внесло низку культурних об'єктів України до списку з захистом.

Комітет ЮНЕСКО із захисту культурних цінностей у разі збройного конфлікту додав ще 19 українських об'єктів культурної спадщини до Міжнародного списку під посиленим захистом. Про це 4 грудня повідомило Міністерство культури України.

Як відзначила національний координатор із питань імплементації Гаазької конвенції Ліна Дорошенко, що розширення цього списку є стратегічним кроком у захисті української культурної спадщини. Це є унікальний приклад застосування міжнародного гуманітарного права.

Наразі у Міжнародному списку під посиленим захистом ЮНЕСКО перебувають 46 українських об'єктів. Таким чином Україна — одна з країн із найбільшою кількістю культурної спадщини під найвищим рівнем міжнародно-правового захисту.

Як нові об'єкти отримали захист:

  • Аккерманська фортеця (Білгород-Дністровський),
  • Успенський собор (Харків),
  • Борисоглібський собор (Чернігів),
  • Харківський академічний драматичний театр ім. Шевченка,
  • Будівля Кірхи (Одеса),
  • Палац Л.Є. Кеніга (Тростянець),
  • Мовчанський монастир (Путивль),
  • Покровська церква (Харків),
  • Приморські сходи (Одеса),
  • Воскресенська церква (Суми),
  • Кирилівська церква (Київ),
  • Спасо-Преображенський собор (Суми),
  • Троїцький собор (Суми),
  • Городище Іскоростеня (Житомирська обл.),
  • археологічний комплекс «Острів Байда» (Запоріжжя),
  • Одеський музей західного та східного мистецтва,
  • Одеський національний художній музей,
  • Одеська національна наукова бібліотека,
  • Музей мистецтв Прикарпаття (Івано-Франківськ).

Нагадаємо, в липні російські окупанти здійснили масовану атаку по Одесі ударними безпілотниками. Тоді зафіксували пошкодження в історичному центрі Одеси, який перебуває під охороною ЮНЕСКО — ворожі дрони влучили посеред Приморського бульвару та на ринку «Привоз».

Джерело: Ракурс


