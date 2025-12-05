Ще 19 українських об'єктів опинилися під охороною ЮНЕСКО

Ракурсhttps://racurs.ua/
ЮНЕСКО внесло низку культурних об'єктів України до списку з захистом.
Комітет ЮНЕСКО із захисту культурних цінностей у разі збройного конфлікту додав ще 19 українських об'єктів культурної спадщини до Міжнародного списку під посиленим захистом. Про це 4 грудня повідомило Міністерство культури України.
Як відзначила національний координатор із питань імплементації Гаазької конвенції Ліна Дорошенко, що розширення цього списку є стратегічним кроком у захисті української культурної спадщини. Це є унікальний приклад застосування міжнародного гуманітарного права.
Наразі у Міжнародному списку під посиленим захистом ЮНЕСКО перебувають 46 українських об'єктів. Таким чином Україна — одна з країн із найбільшою кількістю культурної спадщини під найвищим рівнем міжнародно-правового захисту.
Як нові об'єкти отримали захист:
- Аккерманська фортеця (Білгород-Дністровський),
- Успенський собор (Харків),
- Борисоглібський собор (Чернігів),
- Харківський академічний драматичний театр ім. Шевченка,
- Будівля Кірхи (Одеса),
- Палац Л.Є. Кеніга (Тростянець),
- Мовчанський монастир (Путивль),
- Покровська церква (Харків),
- Приморські сходи (Одеса),
- Воскресенська церква (Суми),
- Кирилівська церква (Київ),
- Спасо-Преображенський собор (Суми),
- Троїцький собор (Суми),
- Городище Іскоростеня (Житомирська обл.),
- археологічний комплекс «Острів Байда» (Запоріжжя),
- Одеський музей західного та східного мистецтва,
- Одеський національний художній музей,
- Одеська національна наукова бібліотека,
- Музей мистецтв Прикарпаття (Івано-Франківськ).
Нагадаємо, в липні російські окупанти здійснили масовану атаку по Одесі ударними безпілотниками. Тоді зафіксували пошкодження в історичному центрі Одеси, який перебуває під охороною ЮНЕСКО — ворожі дрони влучили посеред Приморського бульвару та на ринку «Привоз».