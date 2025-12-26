Ракурсhttps://racurs.ua/
Знищення ворожої бронетехніки, скріншот відео
Український дрон знищив замаскований ворожий танк на Курському напрямку (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n211131-ukrayinskyy-dron-znyschyv-zamaskovanyy-vorojyy-tank-na-kurskomu-napryamku-video.htmlРакурс
На Курському напрямку оператори FPV-дронів 15-го мобільного прикордонного загону знищили замаскований ворожий танк.
Відповідне відео сьогодні, 26 грудня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.
Окупанти намагалися максимально убезпечити техніку, замаскувавши її підручними засобами під місцевість. Проте для наших пілотів це не стало проблемою. Ювелірна точність, майстерний маневр — і техніка ворога виведена з ладу, — вказано в описі відео.
На відео показано момент виявлення та знищення ворожого танка, знятий камерою FPV-дрона.
Це і є справжня ефективність — знаходити вразливі місця там, де ворог почувається захищеним. Кожне таке влучання — це мінус вогнева міцність окупантів та плюс до безпеки наших підрозділів, — наголошують у ДПСУ.