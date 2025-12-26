На Курському напрямку оператори FPV-дронів 15-го мобільного прикордонного загону знищили замаскований ворожий танк.

Відповідне відео сьогодні, 26 грудня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.

Окупанти намагалися максимально убезпечити техніку, замаскувавши її підручними засобами під місцевість. Проте для наших пілотів це не стало проблемою. Ювелірна точність, майстерний маневр — і техніка ворога виведена з ладу, — вказано в описі відео.

На відео показано момент виявлення та знищення ворожого танка, знятий камерою FPV-дрона.

Це і є справжня ефективність — знаходити вразливі місця там, де ворог почувається захищеним. Кожне таке влучання — це мінус вогнева міцність окупантів та плюс до безпеки наших підрозділів, — наголошують у ДПСУ.