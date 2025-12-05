Еще 19 украинских объектов оказались под охраной ЮНЕСКО

Аккерманская крепость. Фото:

ЮНЕСКО внесло низку культурних об'єктів України до списку з захистом.

Комітет ЮНЕСКО із захисту культурних цінностей у разі збройного конфлікту додав ще 19 українських об'єктів культурної спадщини до Міжнародного списку під посиленим захистом. Про це 4 грудня повідомило Міністерство культури України.

Як відзначила національний координатор із питань імплементації Гаазької конвенції Ліна Дорошенко, що розширення цього списку є стратегічним кроком у захисті української культурної спадщини. Це є унікальний приклад застосування міжнародного гуманітарного права.

Наразі у Міжнародному списку під посиленим захистом ЮНЕСКО перебувають 46 українських об'єктів. Таким чином Україна — одна з країн із найбільшою кількістю культурної спадщини під найвищим рівнем міжнародно-правового захисту.

Як нові об'єкти отримали захист:

Аккерманська фортеця (Білгород-Дністровський),

Успенський собор (Харків),

Борисоглібський собор (Чернігів),

Харківський академічний драматичний театр ім. Шевченка,

Будівля Кірхи (Одеса),

Палац Л.Є. Кеніга (Тростянець),

Мовчанський монастир (Путивль),

Покровська церква (Харків),

Приморські сходи (Одеса),

Воскресенська церква (Суми),

Кирилівська церква (Київ),

Спасо-Преображенський собор (Суми),

Троїцький собор (Суми),

Городище Іскоростеня (Житомирська обл.),

археологічний комплекс «Острів Байда» (Запоріжжя),

Одеський музей західного та східного мистецтва,

Одеський національний художній музей,

Одеська національна наукова бібліотека,

Музей мистецтв Прикарпаття (Івано-Франківськ).

Нагадаємо, в липні російські окупанти здійснили масовану атаку по Одесі ударними безпілотниками. Тоді зафіксували пошкодження в історичному центрі Одеси, який перебуває під охороною ЮНЕСКО — ворожі дрони влучили посеред Приморського бульвару та на ринку «Привоз».