Папа Римский на Рождество призвал к миру в Украине.

https://racurs.ua/n211109-papa-rimskiy-prizval-k-miru-v-ukraine.html

Ракурс

Папа Римський Лев XIV 25 грудня виступив з різдвяним зверненням.

Понтифік, вперше виступаючи перед парафінами на Різдво, закликав до припинення бойових дій та миру в Україні. Він закликав молитися за багатостраждальних українців, а інші країни проводити перемовини щодо завершення війни. Про це пише Vatican News.

Особливо молимося за стражденний український народ: нехай же стихне зброя, а залучені сторони, підтримані зусиллями міжнародного співтовариства, знайдуть відвагу вести щирий, прямий та шанобливий діалог, — зазначив Лев XIV.

Папа Римський закликав вірян просити миру та розради для жертв усіх воєн «і для тих, хто страждає від несправедливості, політичної нестабільності, релігійних переслідувань та тероризму».

Також глава католицької церкви побажав стабільності країнам Латинської Америки та помолився про відновлення «давньої дружби» між Таїландом та Камбоджею.

Нагадаємо, 15 грудня канцлер Німеччини Фрідріх Мерц запропонував Росії припинити бойові дії проти України щонайменше на час Різдва, наголосивши, що це може стати початком «конструктивних та тверезих» переговорів, які призведуть до тривалого миру.

Україна та США підтримали ідею перемир’я на Різдво та новорічні свята. Також Київ пропонував і енергетичне перемир’я. Однак Росія відповіла відмовою.

Папа Римський Лев XIV також закликав до «24 годин миру» між Україною та РФ на Різдво й зізнався, що засмучений тим, що Російська Федерація відмовилася від припинення вогню в Україні на свята.

Джерело: Vatican News