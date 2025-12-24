Папа Римський закликав до «24 годин миру» після масованих ударів РФ по Україні

Папа Римський закликав до «24 годин миру». Фото:

https://racurs.ua/ua/n211066-papa-rymskyy-zaklykav-do-24-godyn-myru-pislya-masovanyh-udariv-rf-po-ukrayini.html

Ракурс

Папа Римський Лев XIV закликав до «24 годин миру» між Україною та РФ.

Глава католицької церкви засмучений тим, що Російська Федерація відмовилася від припинення вогню в Україні на Різдво. Тому під час звернення з Кастель Гандольфо ввечері 23 грудня він знову зробив заклик до перемир’я між воюючими країнами. Про це повідомило Vatican News.

Я знову звертаюся із закликом до всіх людей доброї волі: дотриматися хоча б у свято народження Спасителя одного дня миру, — зазначив він.

За словами понтифіка, «по-справжньому глибоко засмучує те, що, судячи з усього, Росія відхилила запит про різдвяне перемир’я». Тому він закликав до припинення бойових дій на Різдво.

Нагадаємо, 15 грудня канцлер Німеччини Фрідріх Мерц запропонував Росії припинити бойові дії проти України щонайменше на час Різдва, наголосивши, що це може стати початком «конструктивних та тверезих» переговорів, які призведуть до тривалого миру.

Україна та США підтримали ідею перемир’я на Різдво та новорічні свята. Також Київ пропонував і енергетичне перемир’я.

Однак Москва відкинули ідею різдвяного перемир’я. З Кремля заявили, що вони «хочуть миру, а не хочуть перемир’я». Ідею перемир’я російська диктатура вважає можливістю для України перепочити та підготуватися до продовження війни.

Джерело: Vatican News