Рашисти 26 грудня атакували керованими авіабомбами Харків, фото: Харківська ОВА

https://racurs.ua/ua/n211132-naslidky-udaru-kabamy-po-harkovi-pokazala-ova-foto-video.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 26 грудня, запустили по Харківській громаді три керовані авіабомби.

Дві з них впали за межами Харкова — місця влучань і наслідки ще з’ясовуються. Третя авіабомба вдарила по одній із центральних доріг міста. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Тут немає жодного військового об'єкта — виключно цивільна забудова, — наголосив він.

За уточненою інформацією, внаслідок авіаудару:

двоє людей загинули (один на місці, інший — помер у машині екстреної медичної допомоги);

восьмеро постраждали, серед них дев’ятимісячна дівчинка. У тьох постраждалих вибухові поранення, ще у п’ятьох діагностовано реакцію на стрес.

Крім того, вибито вікна у навколишніх багатоквартирних і приватних будинках, загорілися декілька автомобілів.