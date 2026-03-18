Росіяни вдарили дроном по Харкову, є загиблий та поранені.

Армія Російської Федерації завдала нових ударів по Харкову.

У середу, 18 березня, загарбники поцілили дроном по Холодногірському району міста. Приліт російського безпілотника зафіксували на околиці Харкова. У прилеглих до місця вибуху приватних будинках повилітали шибки. Про це міський голова Харкова Ігор Терехов та очільник ОВА Олег Синєгубов повідомили у Telegram.

Відомо про загиблого 54-річного чоловіка. Щонайменше двоє людей звернулися по медичну допомогу. Вибухових поранень зазнали 45-річний та 23-річний чоловіки. Їх обох госпіталізували.

Наразі тривають роботи на місці ворожого обстрілу.

Нагадаємо, вранці 18 березня російські окупанти поцілили безпілотником по будівлі Територіального центру комплектування в Сумах. Внаслідок обстрілу поранення дістав 16-річний хлопець, який перебував неподалік місця атаки.