Російські загарбники сьогодні, 26 грудня, запустили по Харківській громаді три керовані авіабомби.
Дві з них впали за межами Харкова — місця влучань і наслідки ще з’ясовуються. Третя авіабомба вдарила по одній із центральних доріг міста. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Тут немає жодного військового об'єкта — виключно цивільна забудова, — наголосив він.
За уточненою інформацією, внаслідок авіаудару:
- двоє людей загинули (один на місці, інший — помер у машині екстреної медичної допомоги);
- восьмеро постраждали, серед них дев’ятимісячна дівчинка. У тьох постраждалих вибухові поранення, ще у п’ятьох діагностовано реакцію на стрес.
Крім того, вибито вікна у навколишніх багатоквартирних і приватних будинках, загорілися декілька автомобілів.
Екстрені служби продовжують працювати на місці, ліквідують наслідки влучання та фіксують черговий злочин окупантів, — зазначив Синєгубов. — Також готові волонтерські команди, які допоможуть закрити вибиті вікна та прибрати територію навколо пошкоджених будівель.