Рашисты 26 декабря атаковали управляемыми авиабомбами Харьков, фото: Харьковская ОВА

Последствия удара КАБами по Харькову показала ОВА (ФОТО, ВИДЕО)

26 дек 2025, 18:46
Російські загарбники сьогодні, 26 грудня, запустили по Харківській громаді три керовані авіабомби.

Дві з них впали за межами Харкова — місця влучань і наслідки ще з’ясовуються. Третя авіабомба вдарила по одній із центральних доріг міста. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Тут немає жодного військового об'єкта — виключно цивільна забудова, — наголосив він.

За уточненою інформацією, внаслідок авіаудару:

  • двоє людей загинули (один на місці, інший — помер у машині екстреної медичної допомоги);
  • восьмеро постраждали, серед них дев’ятимісячна дівчинка. У тьох постраждалих вибухові поранення, ще у п’ятьох діагностовано реакцію на стрес.

Крім того, вибито вікна у навколишніх багатоквартирних і приватних будинках, загорілися декілька автомобілів.

Екстрені служби продовжують працювати на місці, ліквідують наслідки влучання та фіксують черговий злочин окупантів, — зазначив Синєгубов. — Також готові волонтерські команди, які допоможуть закрити вибиті вікна та прибрати територію навколо пошкоджених будівель.

Рашисти 26 грудня атакували керованими авіабомбами Харків, фото: Харківська ОВА

Источник: Ракурс


