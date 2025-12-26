Рашисты ударили по одной из важнейших трасс Харькова — горят несколько авто

Россияне ударили КАБами по Харькову, фото: УНН

https://racurs.ua/n211129-rashisty-udarili-po-odnoy-iz-vajneyshih-trass-harkova-goryat-neskolko-avto.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 26 грудня, вдень атакували Харків КАБами — у передмісті та у самому Харкові пролунали вибухи.

Влучання сталося в одну з найжвавіших трас Харкова. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер міста Ігор Терехов.

Горять кілька авто, у навколишніх будинках вибиті вікна. У машинах, що горять, знаходилися люди. Кількість поранених та загиблих уточнюється, — зазначив він.

Згодом Терехов повідомив, що наразі відомо про одного загиблого та трьох поранених, один з них у важкому стані.

Пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки, що знаходяться поряд з місцем удару, — зазначив він.

Очільник Харківської ОВА Олеги Синєгубов у своєму Telegram-каналі повідомив, що ворог вдарив КАБом по Шевченківському району Харкова. Пошкоджено щонайменше два автомобілі.