Рашисты ударили по одной из важнейших трасс Харькова — горят несколько авто

Російські загарбники сьогодні, 26 грудня, вдень атакували Харків КАБами — у передмісті та у самому Харкові пролунали вибухи.
Влучання сталося в одну з найжвавіших трас Харкова. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер міста Ігор Терехов.
Горять кілька авто, у навколишніх будинках вибиті вікна. У машинах, що горять, знаходилися люди. Кількість поранених та загиблих уточнюється, — зазначив він.
Згодом Терехов повідомив, що наразі відомо про одного загиблого та трьох поранених, один з них у важкому стані.
Пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки, що знаходяться поряд з місцем удару, — зазначив він.
Очільник Харківської ОВА Олеги Синєгубов у своєму Telegram-каналі повідомив, що ворог вдарив КАБом по Шевченківському району Харкова. Пошкоджено щонайменше два автомобілі.
Серед постраждалих у Харкові — 9-місячна дівчинка, — зазначив очільник ОВА.