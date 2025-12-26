Новости
Россияне ударили КАБами по Харькову, фото: УНН

Рашисты ударили по одной из важнейших трасс Харькова — горят несколько авто

26 дек 2025, 16:40
Російські загарбники сьогодні, 26 грудня, вдень атакували Харків КАБами — у передмісті та у самому Харкові пролунали вибухи.

Влучання сталося в одну з найжвавіших трас Харкова. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер міста Ігор Терехов.

Горять кілька авто, у навколишніх будинках вибиті вікна. У машинах, що горять, знаходилися люди. Кількість поранених та загиблих уточнюється, — зазначив він.

Згодом Терехов повідомив, що наразі відомо про одного загиблого та трьох поранених, один з них у важкому стані.

Пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки, що знаходяться поряд з місцем удару, — зазначив він.

Очільник Харківської ОВА Олеги Синєгубов у своєму Telegram-каналі повідомив, що ворог вдарив КАБом по Шевченківському району Харкова. Пошкоджено щонайменше два автомобілі.

Серед постраждалих у Харкові — 9-місячна дівчинка, — зазначив очільник ОВА.

Источник: Ракурс


