Возвращение РФ в ПАСЕ: Европа открыла двери России в Ассамблею

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Ракурс

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) в ночь с 24 на 25 июня приняла резолюцию, которая фактически позволила Российской Федерации вернуть свою делегацию в эту европейскую структуру.

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Делегаты ПАСЕ внесли изменения в регламент, которые могут усложнить или заблокировать наложение санкций на делегацию РФ и обеспечить ее возвращение без выполнения международных обязательств, связанных с войной на Донбассе и аннексией Крыма.

Как свидетельствует сайт ПАСЕ, резолюцию поддержали 118 делегатов, 62 были против и 10 воздержались. Дебаты продолжались почти девять часов, в течение которых преимущественно украинские, польские, литовские и британские делегаты вносили правки в текст резолюции.

Однако ассамблея не поддержала ни одной из них. Украинское лобби в ПАСЕ пыталось сохранить механизм наложения санкций на членов, которые нарушают международное право и свои обязательства.

Россию поддержали, отбросив поправки Украины и ее союзников, делегаты из Франции, Италии, Испании, Португалии, Норвегии, Австрии, Словакии, Турции, Исландии, Кипра и Азербайджана в полном составе. За пророссийское решение голосовали также представители Германии, Нидерландов, Чехии, Армении и Молдовы.

Не поддержали возвращение РФ в ПАСЕ Украина, Грузия, Швеция, Великобритания, Польша, Литва, Латвия и Эстония.

ПАСЕ наложила на Россию санкции в апреля 2014 года из-за аннексии Крыма и войны на Донбассе. Россиян тогда лишили права голоса. РФ прекратила участие в работе ПАСЕ и с июня 2017 года прекратила платить взносы в Совет Европы.

Россияне готовы вернуться к работе в ПАСЕ 25 июня. РФ планирует включить в свою делегацию также депутатов от оккупированного Крыма.

Решение делегатов ПАСЕ прокомментировали участники событий — члены украинской делегации, а также известные украинцы.

Понятие «европейские ценности» воспринимается теперь иначе. Это 70 млн серебренников (долг РФ Совету Европы), а не стандарты морали, этики, демократии и верховенства права, — считает член украинской делегации в ПАСЕ Борислав Береза.

Алексей Гончаренко заявил, что украинская делегация во вторник обжалует полномочия делегации РФ.

Российский адвокат Николай Полозов, который защищает пленных украинских моряков в российских судах, также был вчера в Страсбурге и назвал ситуацию в ПАСЕ реваншем. Он напомнил, что 25 июня истекает срок предоставления отчета властью Российской Федерации Международному трибуналу ООН по морскому праву относительно освобождения моряков.

Нардеп Николай Княжицкий возмущается тем, что президент Зеленский и его команда не приложили усилий помочь делегации Украины в ПАСЕ и даже не встретились с ее членами накануне голосования. Кроме того, нардеп считает, что возвращение РФ в ПАСЕ не произошло бы, если бы не избрание Зеленского.

Пользователи также назвали возвращение РФ в ПАСЕ «Страсбургским сговором» вроде Мюнхенского сговора 1938 года, когда договоренности Гитлера с Западом позволили нацистам оккупировать Чехию, а перед этим осуществить аншлюс Австрии.