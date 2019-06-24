Онищенко во второй раз отказали в регистрации кандидатом. Фото: Слово и дело

https://racurs.ua/n123560-vneocherednye-vybory-cik-povtorno-otkazala-v-registracii-nardepu-onischenko-i-ne-zaregistrirovala.html

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Народный депутат Александр Онищенко, который хочет принимать участие во внеочередных парламентских выборах, уже второй раз получает отказ от ЦИК в регистрации.

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Ранее Центральная избирательная комиссия подала апелляцию на решение Шестого апелляционного суда. Тогда Фемида обязала комиссию зарегистрировать беглого нардепа. На сегодняшнем заседании было повторно отказано Онищенко в регистрации в округе № 93. Решение члены комиссии приняли единогласно. Об этом сообщила пресс-служба ЦИК.

Кроме того, сегодня отказались регистрировать кандидатами блогера Анатолия Шария и экс-народного депутата Владимира Сальдо.

В Центризбиркоме добавили, что 24 июня комиссия зарегистрировала 722 кандидата в народные депутаты Украины в одномандатных избирательных округах и 592 кандидата, включенных в избирательные списки политических партий. По состоянию на сегодня, в одномандатных избирательных округах зарегистрировали 2 тыс. 331 кандидата в народные депутаты Украины и 2 тыс. 335 кандидатов, включенных в избирательные списки 18 политических партий, в общегосударственном многомандатном избирательном округе.

Напомним, ЦИК отказались регистрировать кандидатом в народные депутаты действующего нардепа Владимира Парасюка.