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Владимир Парасюк, фото: «Громадське»

Внеочередные выборы: в ЦИК рассказали, почему не зарегистрировали Парасюка

24 июн 2019, 16:53
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В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) рассказали, почему отказались регистрировать кандидатом в народные депутаты действующего нардепа Владимира Парасюка.

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Дело в том, что залог Парасюка был внесен не им, а «ненадлежащим лицом». Об этом журналистам сообщил заместитель председателя ЦИК Евгений Радченко, передает «Укринформ»,

По словам Радченко, Парасюк сделал «типичную ошибку».

Это единственное основание для отказа, у нас таких отказов очень много, — отмечает Радченко.

По словам чиновника, если бы Парасюк подал документы раньше, он мог бы вернуть залог как ошибочно перечисленные средства и еще раз подать документы.

Однако народный избранник подал документы в ЦИК 20 июня — в последние дни, предусмотренные для регистрации кандидатов. Решение об отказе в регистрации Парасюка кандидатом было принято 23 июня.

Напомним, во время своей депутатской каденции Парасюк участвовал в нескольких драках.

Так, в июне 2016 года в Раде он подрался с несколькими представителями «Оппозиционного блока», пытаясь прервать выступление депутата Дмитрия Колесникова.


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