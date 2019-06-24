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Истребители ВВС Германии. Фото: The Aviation Geek Club

Авиакатастрофа в Германии: в воздухе столкнулись два истребителя Eurofighters (ВИДЕО)

24 июн 2019, 16:50
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Авиакатастрофа случилась сегодня с участием истребителей Eurofighters Военно-воздушных сил Германии.

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Боевые самолеты столкнулись на севере страны — над областью Мекленбург-Передняя Померания. О количестве пострадавших и разрушениях пока ничего неизвестно. Об этом 24 мая сообщает The Sun.

На место происшествия уже выехали спасательные службы, стартовала поисково-спасательная операция. Известно, что авария произошла в 14.00 по местному времени.

По словам представителя эскадрильи ВВС, которая базируется в соседней земле Лаах, оба пилота смогли катапультироваться, но их пока не нашли. Поэтому судьба летчиков остается неизвестной. Очевидцы утверждают, что после аварии у одного из самолетов оторвалось крыло. Другие свидетели рассказывают, что видели, как пилоты катапультировались.

Напомним, в июне в Новой Зеландии произошла авария самолетов. В небе столкнулись учебный самолет и самолет, который возвращался на аэродром после высадки парашютистов. В результате авиакатастрофы погибли двое пилотов, которые оказались местными.


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