Два самолета столкнулись над небом Новой Зеландии. Фото: ИА Regnum

https://racurs.ua/n123230-dva-samoleta-stolknulis-v-novoy-zelandii-parashutisty-vyprygnuli-za-mgnovenie-do-tragedii.html

Ракурс

Авария самолетов произошла в воскресенье, 16 июня, в Мастертоне в Новой Зеландии.

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В небе столкнулись учебный самолет и самолет, который возвращался на аэродром после высадки парашютистов. В результате авиакатастрофы погибли два пилота, которые оказались местными. Об этом сегодня сообщает Reuters.

Оказалось, что авария произошла через мгновение после того, как парашютисты выпрыгнули с самолета. После удара воздушные машины упали на землю на расстоянии 100 м друг от друга и загорелись.

Пока известно, что один из самолетов принадлежал местному аэроклубу, а второй эксплуатировался фирмой, которая организовывает прыжки с парашютом. Точную причину аварии должны установить специалисты.

Напомним, весной в Непале произошло ЧП с участием самолета и вертолета. Две воздушные машины столкнулись в аэропорту Лукла. Жертвами аварии стали два человека, еще несколько получили ранения.