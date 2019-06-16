Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Два самолета столкнулись над небом Новой Зеландии. Фото: ИА Regnum

Два самолета столкнулись в Новой Зеландии: парашютисты выпрыгнули за мгновение до трагедии

16 июн 2019, 10:53
999

Авария самолетов произошла в воскресенье, 16 июня, в Мастертоне в Новой Зеландии.

Loading...

В небе столкнулись учебный самолет и самолет, который возвращался на аэродром после высадки парашютистов. В результате авиакатастрофы погибли два пилота, которые оказались местными. Об этом сегодня сообщает Reuters.

Оказалось, что авария произошла через мгновение после того, как парашютисты выпрыгнули с самолета. После удара воздушные машины упали на землю на расстоянии 100 м друг от друга и загорелись.

Пока известно, что один из самолетов принадлежал местному аэроклубу, а второй эксплуатировался фирмой, которая организовывает прыжки с парашютом. Точную причину аварии должны установить специалисты.

Напомним, весной в Непале произошло ЧП с участием самолета и вертолета. Две воздушные машины столкнулись в аэропорту Лукла. Жертвами аварии стали два человека, еще несколько получили ранения.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новости

Главные новости
999

На Николаевщине горел полигон с отходами, огонь охватил 2 тыс. кв. м (ФОТО)

Масштабный пожар в Николаевской области на полигоне бытовых отходов локализован пожарными. Пламя охватило площадь около 2 тыс. кв. м. Пожарные боролись с огнем и плотным задымлением

Новости Украины
19:40

Ужасное ДТП в Винницкой области: четыре человека погибли, полиция сообщила подробности аварии (ФОТО, ВИДЕО)

В Тростянецком районе Винницкой области произошла смертельная авария — в результате столкновения Audi А6 и Volkswagen Tiguan четыре человека погибли, а еще четыре получили травмы и были госпитализированы

Правовые новости
11:27
Новости партнеров
Загрузка...