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Синоптики предупреждают о грозе. Фото: flickr.com

Грозы, град и шквалы: синоптики предупредили об ухудшении погодных условий в Украине (КАРТА)

16 июн 2019, 10:21
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Сложные погодные условия ожидаются 16 июня в ряде западных областей Украины.

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Синоптики прогнозируют сегодня грозы, местами град и шквалы 15−20 м/с. Также по всей территории Украины будет преобладать чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщил Укргидрометцентр.

Кроме того, в пресс-службе Госслужбы по чрезвычайным ситуациям предупредили о возможных подтоплениях в результате подъема воды на реках Украины. Подтопления возможны на реке Дунай возле Вилково (Одесская область). Ожидается подъем уровня воды на 0,2 — 1,2 м на реках бассейна Сяна и Днестра во Львовской области. Негативных последствий в ГСЧС не прогнозируют.

Карта: Укргидрометцентр

Напомним, в украинские синоптики заявляли, что 16 июня в Украине ожидается дождливая погода в западных, части южных и восточных регионов. Также возможны грозы, а температура воздуха ожидается в пределах 16−23° ночью и 28−34° днем.

Источник: Ракурс


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