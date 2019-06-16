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Ракурс
Президент США Дональд Трамп. Фото: AFP

Трамп опроверг информацию об усилении кибератак США на энергосистемы России

16 июн 2019, 09:53
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Новость об увеличении кибератак США на российские энергетические системы — это фейк.

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Соответствующее заявление сделал президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп. Глава страны таким образом отреагировал на публикацию издания The New York Times. Об этом говорится в Twitter американского президента.

Новость опубликовали 15 июня, в ней утверждалось, что спецслужбы США за последний год увеличили количество попыток взломать программное обеспечение энергосистем Российской Федерации. Журналисты, со ссылкой на источники отмечали, что кибератаки направлены не только на слежку, но и на отключение отдельных элементов систем.

Можете ли вы поверить в то, что The New York Times катится под откос. Это издание опубликовало статью, в которой говорится, будто США значительно нарастили кибератаки против России. Это госизмена со стороны некогда крупной газеты, которая так отчаянно нуждается в «горячей» новости, даже если это наносит ущерб стране. Кроме того, это неправда, — подчеркнул Трамп.

Хозяин Белого дома считает, что коррумпированные медиа способны на что угодно, поскольку не думают о последствиях обнародованной информации.

Напомним, в марте президент США Дональд Трамп продолжил чрезвычайное положение, введенное из-за киберугроз его предшественником Бараком Обамой указом № 13694 от 1 апреля 2015 года. Этот чрезвычайное положение вводилось «для устранения необычной и чрезвычайной угрозы национальной безопасности, внешней политике и экономике», которая возникла вследствие роста количества и увеличения эффективности преднамеренных вредоносных действий в киберпространстве.

Источник: Ракурс


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