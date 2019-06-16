Президент США Дональд Трамп. Фото: AFP

https://racurs.ua/ua/n123228-tramp-sprostuvav-informaciu-pro-posylennya-kiberatak-ssha-na-energosystemy-rosiyi.html

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Новина про збільшення кібератак США на російські енергетичні системи — це фейк.

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Відповідну заяву зробив президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп. Глава країни таким чином відреагував на публікацію видання The New York Times. Про це йдеться у Twitter американського президента.

Новину опублікували 15 червня, у ній стверджувалося, що спецслужби США за останній рік збільшили кількість спроб зламати програмне забезпечення енергосистем Російської Федерації. Журналісти, із посиланням на джерела відзначали, кібератаки направлені не лише на стеження, але й на відключення окремих елементів систем.

Чи можете ви повірити в те, що The New York Times котиться під укіс. Це видання опублікувало статтю, в якій говориться, ніби США значно наростили кібератаки проти Росії. Це держзрада з боку колись великої газети, яка так відчайдушно потребує «гарячої» новини, навіть якщо це завдає шкоди країні. Крім того, це неправда, — наголосив Трамп.

Господар Білого дому вважає, що корумповані медіа здатні на будь що, оскільки не думають про наслідки оприлюдненої інформації.

Нагадаємо, у березні президент США Дональд Трамп продовжив надзвичайний стан, запроваджений через кіберзагрози його попередником Бараком Обамою указом № 13694 від 1 квітня 2015 року. Цей надзвичайний стан запроваджувався «для усунення незвичайної та надзвичайної загрози національній безпеці, зовнішній політиці та економіці», котра виникла внаслідок зростання кількості та збільшення ефективності навмисних шкідливих дій у кіберпросторі.