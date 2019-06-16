День батька сьогодні вперше офіційно відзначають в Україні. Фото: Фокус

https://racurs.ua/ua/n123227-gugl-prysvyatyv-zvorushlyvyy-dudl-dnu-batka-foto.html

Ракурс

Компанія Googlе (Гугл) створила doodle (дудл) до Дня батька, який сьогодні святкується в низці країн.

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Дудл виглядає, як анімована гра. Користувачам комп’ютерів пропонується натиснути на три кнопки. Кожна з цих кнопок запускає для перегляду окремий мультфільм — про качура з каченятами.

День батька в Україні сьогодні вперше відзначають офіційно. У травні 2019 року колишній президент Петро Порошенко підписав указ, згідно з яким це свято відзначатимуть у третю неділю червня кожного року. Цьогоріч свято припало на 16 червня.

В третю неділю червня це свято відзначають у Південній Африці, Аргентині, Канаді, Чилі, Кот-д'Івуарі, Кубі, Франції, Гаїті, Гонконзі, Маврикії, Індії, Ірландії, Японії, Малайзії, Мальті, Мексиці, Нідерландах, Перу, Філіппінах, Великій Британії, Сінгапурі, Словаччині, Швейцарії, Туреччині, Венесуелі.

Нагадаємо, 12 травня корпорація Googlе створила doodle до Дня матері, який теж того дня святкувався у низці країн.