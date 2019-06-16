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Ракурс
Репер Міссі Елліот. Фото: ABC News

Співачка Міссі Елліотт стала першою жінкою-репером у Залі слави авторів пісень США (ВІДЕО)

16 чер 2019, 08:53
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Репер Міссі Елліотт стала першою хіп-хоп виконавицею, яка була включена в американський Зал слави авторів пісень (SHOF) в рамках ювілейної 50-ї церемонії.

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Наразі в SHOF є троє виконавців репу. Крім Елліот, в 2017 та 2018 роках до Залу слави увійшли репери Jay-Z та Джермейн Дюпрі. Про це повідомляє ABC.

Звертаюся до письменників та майбутніх авторів: не здавайтеся, — заявила співачка після нагородження.

Привітала Елліот з досягненням колишня перша леді США Мішель Обама. Дружина екс-президента подякувала реперу за «новаторську музику і захист багатьох людей».

Свого часу Міссі Елліотт отримала п’ять премій «Греммі». У США вона — єдина хіп-хоп виконавиця, чиї шість альбомів отримали статус платинових за версією Американської асоціації звукозаписних компаній. Раніше вона брала участь у записі пісень Вітні Х’юстон, Дженет Джексон, Мераї Кері, Ліл Мо, Сіари, Destiny’s Child та інших.

Як відомо, Зал слави авторів пісень — громадська організація у США. Її створили на підтримку заслужених композиторів та авторів популярних пісень.

Нагадаємо, американський реп-виконавець 50 Cent знайшов незвичайний спосіб познущатися над своїм конкурентом репером Ja Rule. Щоб недруг виступав перед напівпорожньою залою, той викупив дві сотні місць у першому ряду.


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