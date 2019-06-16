Певица Мисси Эллиот. Фото: ABC News

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Певица Мисси Эллиотт стала первой хип-хоп исполнительницей, которая была включена в американский Зал славы авторов песен (SHOF) в рамках юбилейной 50-й церемонии.

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Сейчас в SHOF есть три исполнителя рэпа. Кроме Эллиот, в 2017 и 2018 годах в Зал славы вошли рэперы Jay-Z и Джермейн Дюпри. Об этом сообщает ABC.

Обращаюсь к писателям и будущим авторам: не сдавайтесь, — заявила певица после награждения.

Поздравила Эллиот с достижением бывшая первая леди США Мишель Обама. Жена экс-президента поблагодарила рэпера за «новаторскую музыку и защиту многих людей».

В свое время Мисси Эллиотт получила пять премий «Грэмми». В США она — единственная хип-хоп исполнительница, чьи шесть альбомов получили статус платиновых по версии Американской ассоциации звукозаписывающих компаний. Ранее она участвовала в записи песен Уитни Хьюстон, Дженет Джексон, Мэрайи Кэри, Лил МО, Сиары, Destiny’s Child и других.

Как известно, Зал славы авторов песен — общественная организация в США. Ее создали в поддержку заслуженных композиторов и авторов популярных песен.

Напомним, американский рэп-исполнитель 50 Cent нашел необычный способ поиздеваться над своим конкурентом рэпером Ja Rule. Чтобы недруг выступал перед полупустым залом, то выкупил две сотни мест в первом ряду.