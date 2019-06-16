В Киеве прогремел мощный взрыв. Фото: Ера

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Взрыв в центре Киева привел к разрушениям нескольких нежилых зданий.

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ЧП произошло на пересечении ул. Бульварно-Кудрявской и Тургеневской. Взорвались гаражи, которые находились во дворе среди многоэтажек. Взрыв был слышен в нескольких километрах от места инцидента. Об этом сообщают очевидцы, передает dtp.kiev.ua в Facebook.

Взрыв полностью разрушил здания, кирпичные глыбы разлетелись на десятки метров и повредили несколько автомобилей. Взрывная волна разрушила окна и двери в близлежащих жилых домах.

Очевидцы рассказали, что перед взрывом был слышен едкий запах газа. Спасатели предварительно информируют, что мог произойти взрыв из-за повреждения газовой трубы.

По словам местных, разрушенные гаражи арендовали владельцы кофейных машин, которые хранили в помещениях не только автомобили, но и баллоны с газом. Специалисты еще не установили, какое именно вещество взорвалось.

Информации о жертвах или пострадавших пока нет. На месте происшествия работают спасатели, сотрудники ГСЧС разбирают завалы.

Напомним, 11 июня взрыв и пожар произошли на нефтяном танкере в морском порту российского города Махачкала. ЧП произошло в машинном отделении во время перекачки нефтепродуктов из танкера. В результате взрыва и пожара, который возник, два человека погибли, а два пропали без вести.