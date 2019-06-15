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Новости бокса: Усик перешел в супертяжелый вес и отказался от всех чемпионских поясов, фото — talkSPORT

Усик перешел в супертяжелый вес и отказался от всех чемпионских поясов

15 июн 2019, 22:24
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Украинский боксер Александр Усик остался без чемпионских поясов в тяжелом весе, поскольку заявил о переходе в супертяжелый вес. Нашего боксера ждет новый вызов в карьере.

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Усик 15 июня отказался от пояса IBF, сообщил в Instagram его промоутер Эгис Климас.

Украинский чемпион обратился с соответствующим заявлением в IBF и пожелал удачи участникам турнира WBSS в тяжелом весе. Именно во время этих соревнований определится сегодня ночью новый обладатель титула IBF в тяжелом весе.

Его разыграют полуфиналисты Всемирной боксерской суперсерии Юньер Дортикос и Эндрю Табити.

Ранее Усик отказался от другого пояса в тяжелом весе — WBA. После этого Всемирная боксерская организация (WBO) и Всемирный боксерский совет (WBC) лишили украинца чемпионских поясов.

Александр Усик был намерен драться с камерунцем Карлосом Такама 25 мая, но из-за травмы его дебют в супертяжелом весе перенесли на сентябрь.

Последний раз Усик выходил на ринг в ноябре 2018 года, когда нокаутом победил Тони Беллью.

Источник: Ракурс


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