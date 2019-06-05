Украинский боксер Усик утратил пояс WBC. Фото: NewsOne

https://racurs.ua/n122777-ukrainskiy-bokser-usik-utratil-poyas-wbc.html

Ракурс

Украинский боксер-тяжеловес Александр Усик утратил титул в тяжелом весе по версии WBC (Всемирный боксерский совет). Организация классифицировала его как «чемпиона в отпуске».

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Усик планировал 25 марта дебютировать в тяжелом весе, но получил травму бицепса и сейчас пытается оправиться. Совет управляющих Всемирного боксерского совета единогласно принял решение изменить статус Усика, а затем поддержать его в переходе в супертяжелый дивизион. Об этом сообщает ESPN.

Теперь титул по версии WBC является вакантным, однако он может в любой момент оспорить свой титул благодаря статусу «чемпиона в отпуске». Дебютный бой Усика в супертяже запланирован в сентябре. Его соперником станет камерунский боксер Карлос Такам.

Отметим, что за пояс Усика WBC уже в этом месяце сразятся Кништоф Гловацки и Майрис Бридис в полуфинале World Boxing Super Series, который пройдет в Риге 15 июня.

Александр Усик в марте также был лишен пояса по версии WBA (Всемирная боксерская ассоциация).

Как ранее сообщал «Ракурс», пояс Усика по версии WBA достался российскому боксеру Денису Лебедеву, который ранее также обладал статусом «чемпиона в отпуске».