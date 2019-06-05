Український боксер Усик втратив пояс WBC. Фото: NewsOne

https://racurs.ua/ua/n122777-ukrayinskyy-bokser-usyk-vtratyv-poyas-wbc.html

Ракурс

Український боксер-важковаговик Олександр Усик втратив титул у важкій вазі за версією WBC (Всесвітня боксерська рада). Організація класифікувала його як «чемпіона у відпустці».

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Усик планував 25 березня дебютувати у надважкій вазі, але отримав травму біцепса і зараз намагається оговтатися. Рада керуючих Всесвітньої боксерської ради одноголосно прийняла рішення змінити статус Усика, а потім підтримати його в переході в надважкий дивізіон. Про це повідомляє ESPN.

Тепер титул Усика за версією WBC є вакантним, проте він може в будь-який момент оскаржити свій титул завдяки статусу «чемпіона у відпустці». Дебютний бій Усика в надважкій вазі запланований у вересні. Його суперником стане камерунський боксер Карлос Такам.

Зазначимо, що за пояс Усика WBC вже цього місяця битимуться Кніштоф Гловацький і Майріс Брідіс в півфіналі World Boxing Super Series, який пройде в Ризі 15 червня.

Олександр Усик в березні також був позбавлений пояса за версією WBA (Всесвітня боксерська асоціація).

Як раніше повідомляв «Ракурс», пояс Усика за версією WBA дістався російському боксеру Денису Лебедєву, який раніше також мав статус «чемпіона у відпустці».