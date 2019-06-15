Новини боксу: Усик перейшов у надважку вагу і відмовився від усіх чемпіонських поясів, фото — talkSPORT

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Ракурс

Український боксер Олександр Усик залишився без чемпіонських поясів у важкій вазі, оскільки заявив про перехід у надважку вагу. Нашого боксера чекає новик виклик у кар'єрі.

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Усик 15 червня відмовився від пояса IBF, повідомив в Інстаграм його промоутер Егіс Клімас.

Український чемпіон звернувся з відповідною заявою до IBF і побажав учасникам турніру WBSS у важкій вазі успіху. Саме під час цих змагань визначиться сьогодні вночі новий володар титулу IBF у важкій вазі.

Його розіграють півфіналісти Всесвітньої боксерської суперсерії Юньєр Дортікос і Ендрю Табіті.

Раніше Усик відмовився від іншого поясу у важкій вазі — WBA. Після цього Всесвітня боксерська організація (WBO) і Всесвітня боксерська рада (WBC) позбавили українця чемпіонських поясів.

Олександр Усик мав намір битися із камерунцем Карлосом Такамою 25 травня, але через травму його дебют у надважкій вазі відтермінувався на вересень.

Востаннє Усик виходив на ринг у листопаді 2018 року, коли нокаутом переміг Тоні Беллью.