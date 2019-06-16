У Києві прогримів потужний вибух. Фото: Ера

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Вибух у центрі Києва призвів до руйнувань кількох нежитлових будівель.

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Надзвичайна подія сталася на перетині вул. Бульварно-Кудрявської та Тургенівської. Вибухнили гаражі, які знаходились у дворі серед багатоповерхівок. Вибух було чути за кілька кілометрів від місця інциденту. Про це повідомляють очевидці, передає dtp.kiev.ua у Facebook.

Вибух повністю зруйнував будівлі, цегляні брили розлетілися на десятки метрів та пошкодили кілька автомобілів. Вибухова хвиля зруйнувала вікна та двері у навколишніх житлових будинках.

Очевидці розповіли, що перед вибухом було чути їдкий запах газу. Рятувальники попередньо інформують, що міг статися вибух через пошкодження газової труби.

За словами місцевих, зруйновані гаражі орендували власники кавових машин, які зберігали у приміщеннях не лише автомобілі, а й балони з газом. Фахівці ще не встановили, яка саме речовина вибухнула.

Інформації про жертв чи постраждалих поки немає. На місці події працюють рятувальники, співробітники ДСНС розбирають завали.

Нагадаємо, 11 червня вибух та пожежа сталися на нафтовому танкері в морського порту російського міста Махачкала. Надзвичайна подія сталася в машинному відділенні під час перекачування нафтопродуктів з танкера. Внаслідок вибуху та пожежі, яка виникла, двоє осіб загинули, двоє зникли безвісти.