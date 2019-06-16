Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
У Києві прогримів потужний вибух. Фото: Ера

Потужний вибух прогримів у центрі Києва (ФОТО, ВІДЕО)

16 чер 2019, 08:21
999

Вибух у центрі Києва призвів до руйнувань кількох нежитлових будівель.

Loading...

Надзвичайна подія сталася на перетині вул. Бульварно-Кудрявської та Тургенівської. Вибухнили гаражі, які знаходились у дворі серед багатоповерхівок. Вибух було чути за кілька кілометрів від місця інциденту. Про це повідомляють очевидці, передає dtp.kiev.ua у Facebook.

Вибух повністю зруйнував будівлі, цегляні брили розлетілися на десятки метрів та пошкодили кілька автомобілів. Вибухова хвиля зруйнувала вікна та двері у навколишніх житлових будинках.

Очевидці розповіли, що перед вибухом було чути їдкий запах газу. Рятувальники попередньо інформують, що міг статися вибух через пошкодження газової труби.

За словами місцевих, зруйновані гаражі орендували власники кавових машин, які зберігали у приміщеннях не лише автомобілі, а й балони з газом. Фахівці ще не встановили, яка саме речовина вибухнула.

Інформації про жертв чи постраждалих поки немає. На місці події працюють рятувальники, співробітники ДСНС розбирають завали.

Вибух у Києві. Фото: dtp.kiev.ua у Facebook

Вибух у Києві. Фото: dtp.kiev.ua у Facebook

Вибух у Києві. Фото: dtp.kiev.ua у Facebook

Нагадаємо, 11 червня вибух та пожежа сталися на нафтовому танкері в морського порту російського міста Махачкала. Надзвичайна подія сталася в машинному відділенні під час перекачування нафтопродуктів з танкера. Внаслідок вибуху та пожежі, яка виникла, двоє осіб загинули, двоє зникли безвісти.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Жахлива ДТП у Вінницькій області: четверо загиблих, поліція повідомила подробиці аварії (ФОТО, ВІДЕО)

У Тростянецькому районі Вінницької області сталася смертельна автопригода — внаслідок зіткнення Audi А6 та Volkswagen Tiguan четверо осіб загинули, а ще четверо травмувалися та були госпіталізовані

Юридичні новини
11:27

Грози, град та шквали: синоптики попередили про погіршення погодних умов в Україні (КАРТА)

У неділю, 16 червня, в західних областях очікується суттєве погіршення погодних умов. Крім того, по всій країні переважатиме надзвичайна пожежна небезпека, очікується рівень підйому води на річках

Погода
10:21

ЦВК відмовила Онищенку в реєстрації кандидатом у нардепи

Скандально відомому народному депутату Олександру Онищенку Центрвиборчком відмовив у реєстрації на виборах. Причиною відмови стало те, що Онищенко не проживав в Україні п’ять останніх років, а також проблеми зі сплатою застави

Новини України
15:55   15 чер
Новини партнерів
Загрузка...