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Ракурс
День отца сегодня впервые официально отмечают в Украине. Фото: Фокус

Гугл посвятил трогательный дудл Дню отца (ФОТО)

16 июн 2019, 09:21
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Компания Google (Гугл) создала doodle (дудл) ко Дню отца, который сегодня отмечается в ряде стран.

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Дудл выглядит, как анимированная игра. Пользователям компьютеров предлагается нажать на три кнопки. Каждая из этих кнопок запускает для просмотра отдельный мультфильм — о селезне с утятами.

День отца в Украине сегодня впервые отмечают официально. В мае 2019 года бывший президент Петр Порошенко подписал указ, согласно которому этот праздник будет отмечаться в третье воскресенье июня каждого года. В этом году праздник пришелся на 16 июня.

В третье воскресенье июня этот праздник отмечают в Южной Африке, Аргентине, Канаде, Чили, Кот-Д'ивуаре, Кубе, Франции, Гаити, Гонконге, Маврикии, Индии, Ирландии, Японии, Малайзии, Мальте, Мексике, Нидерландах, Перу, Филиппинах, Великобритании, Сингапуре, Словакии, Швейцарии, Турции, Венесуэле.

Новый дудл от Гугл

Напомним, 12 мая корпорация Google создала doodle ко Дню матери, который тоже в тот день отмечался в ряде стран.

Источник: Ракурс


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