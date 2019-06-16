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Синоптики попереджають про грози. Фото: flickr.com
Грози, град та шквали: синоптики попередили про погіршення погодних умов в Україні (КАРТА)https://racurs.ua/ua/n123229-grozy-grad-ta-shkvaly-synoptyky-poperedyly-pro-pogirshennya-pogodnyh-umov-v-ukrayini-karta.htmlРакурс
Складні погодні умови очікуються 16 червня у низці західних областей України.
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Синоптики прогнозують сьогодні грози, місцями град та шквали 15−20 м/с. Також по всій території України переважатиме надзвичайна пожежна небезпека. Про це повідомив Укргідрометцентр.
Крім того, у прес-службі Держслужби з надзвичайних ситуацій попередили про можливі підтоплення внаслідок підйому води на річках України. Підтоплення можливі на річці Дунай поблизу Вилкового (Одеська область). Очікується підйом рівня води на 0,2 — 1,2 м на річках басейну Сяну та Дністра у Львівській області. Негативних наслідків у ДСНС не прогнозують.
Нагадаємо, в українському Гідрометцентрі заявляли, що 16 червня в Україні очікується дощова погода в західних, частині південних та східних регіонів. Також можливі грози, а температура повітря очікується в межах 16−23° вночі та 28−34° вдень.
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