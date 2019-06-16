Синоптики попереджають про грози. Фото: flickr.com

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Ракурс

Складні погодні умови очікуються 16 червня у низці західних областей України.

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Синоптики прогнозують сьогодні грози, місцями град та шквали 15−20 м/с. Також по всій території України переважатиме надзвичайна пожежна небезпека. Про це повідомив Укргідрометцентр.

Крім того, у прес-службі Держслужби з надзвичайних ситуацій попередили про можливі підтоплення внаслідок підйому води на річках України. Підтоплення можливі на річці Дунай поблизу Вилкового (Одеська область). Очікується підйом рівня води на 0,2 — 1,2 м на річках басейну Сяну та Дністра у Львівській області. Негативних наслідків у ДСНС не прогнозують.

Нагадаємо, в українському Гідрометцентрі заявляли, що 16 червня в Україні очікується дощова погода в західних, частині південних та східних регіонів. Також можливі грози, а температура повітря очікується в межах 16−23° вночі та 28−34° вдень.