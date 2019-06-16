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Два літаки зіткнулися над небом Нової Зеландії. Фото: ИА Regnum

Два літаки зіткнулися в Новій Зеландії: парашутисти вистрибнули за мить до трагедії

16 чер 2019, 10:53
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Аварія літаків сталася у неділю, 16 червня, в Мастертоне в Новій Зеландії.

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У небі зіткнулися навчальний літак та літак, який повертався на аеродром після висадки парашутистів. Внаслідок авіакатастрофи загинуло двоє пілотів, які виявилися місцевими. Про це сьогодні повідомляє Reuters.

Виявилося, що аварія сталася через якусь мить після того, як парашутисти вистрибнули з літака. Після удару повітряні машини впали на землю на відстані 100 м один від одного та загорілися.

Наразі відомо, що один із літаків належав місцевому аероклубу, а другий експлуатувався фірмою, яка організовує стрибки з парашутом. Достеменну причину аварії мають встановити спеціалісти.

Нагадаємо, навесні в Непалі сталася надзвичайна подія за участі літака та вертольоту. Дві повітряні машини зіткнулися в аеропорту Лукла. Жертвами аварії стали дві особи, ще кілька дістали поранення.


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