В коалиционном соглашении зафиксируют уменьшение количества министерств в Кабминеhttps://racurs.ua/n123543-v-koalicionnom-soglashenii-zafiksiruut-sokraschenie-kolichestva-ministerstv-v-kabmine.htmlРакурс
Команда президента Владимира Зеленского рассматривает возможность сокращения ряда министерств и подготовит проект коалиционного соглашения.
О намерениях реформировать систему государственного управления в Украине сообщил 24 июня заместитель главы АП Алексей Гончарук на пресс-конференции.
Главной идеей реформы будет сокращение количества министерств. В команде Зеленского рассматривают несколько моделей реформы, сообщает «Интерфакс-Украина».
Хочется подойти к формированию нового правительства максимально прагматично, чтобы не было лишних должностей, — заявил Гончарук.
Он раскритиковал изменения, которые ранее проводились в госуправлении. В частности, Гончарук вспомнил о нецелесообразности функционирования Национальной академии государственного управления.
Я общался с несколькими людьми. Четверо из них сказали: «Ликвидируй!», — заявил Гончарук.
Напомним, что сейчас в Кабинете министров насчитывается 19 министерств. В конце мая Рада не нашла голосов за отставку Владимира Гройсмана с должности премьер-министра.