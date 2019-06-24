Реформы Зеленского: в коалиционном соглашении зафиксируют сокращение количество министерств в Кабмине, фото — flickr.com

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Команда президента Владимира Зеленского рассматривает возможность сокращения ряда министерств и подготовит проект коалиционного соглашения.

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О намерениях реформировать систему государственного управления в Украине сообщил 24 июня заместитель главы АП Алексей Гончарук на пресс-конференции.

Главной идеей реформы будет сокращение количества министерств. В команде Зеленского рассматривают несколько моделей реформы, сообщает «Интерфакс-Украина».

Хочется подойти к формированию нового правительства максимально прагматично, чтобы не было лишних должностей, — заявил Гончарук.

Он раскритиковал изменения, которые ранее проводились в госуправлении. В частности, Гончарук вспомнил о нецелесообразности функционирования Национальной академии государственного управления.

Я общался с несколькими людьми. Четверо из них сказали: «Ликвидируй!», — заявил Гончарук.

Напомним, что сейчас в Кабинете министров насчитывается 19 министерств. В конце мая Рада не нашла голосов за отставку Владимира Гройсмана с должности премьер-министра.