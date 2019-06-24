Реформи Зеленського: в коаліційній угоді зафіксують намір скоротити кількість міністерств у Кабміні, фото — flickr.com

https://racurs.ua/ua/n123543-u-koaliciyniy-ugodi-zafiksuut-namir-skorotyty-kilkist-ministerstv-u-kabmini.html

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Команда президента Володимира Зеленського розглядає можливість скорочення низки міністерств і підготує проект коаліційної угоди.

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Про наміри реформування системи державного управління в Україні повідомив заступник глави АП Олексій Гончарук на прес-конференції.

Головною ідеєю реформи буде скорочення кількості міністерств. В команді Зеленського розглядають декілька моделей реформи, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Хочеться підійти до формування нового уряду максимально прагматично, щоб не було зайвих посад, — заявив Гончарук.

Він розкритикував зміни, які раніше проводилися в держуправлінні. Зокрема, Гончарук згадав про недоцільність функціонування Національної академії державного управління.

Я спілкувався з кількома людьми. Четверо з них сказали: «Ліквідуй!», — заявив Гончарук.

Нагадаємо, що нині в Кабінеті міністрів налічується 19 міністерств. Наприкінці травня Рада не знайшла голосів за відставку Володимира Гройсмана з посади прем'єр-міністра.