Винищувачі ВПС Німеччини. Фото: The Aviation Geek Club

https://racurs.ua/ua/n123544-aviakatastrofa-v-nimechchyni-v-povitri-zitknulysya-dva-vynyschuvachi-eurofighters-video.html

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Авіакатастрофа сталася сьогодні за участю винищувачів Eurofighters Військово-повітряних сил Німеччини.

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Бойові літаки зіткнулися на півночі країни — над областю Мекленбург-Передня Померанія. Про кількість постраждалих та руйнування поки нічого невідомо. Про це 24 травня повідомляє TheSun.

На місце надзвичайної події вже виїхали рятувальні служби, стартувала пошуково-рятувальна операція. Відомо, що аварія сталася о 14.00 за місцевим часом.

За словами представника ескадрильї ВПС, яка базується в сусідній землі Лаах, обидва пілоти змогли катапультуватися, але їх поки не знайшли. Тож доля льотчиків залишається невідомою. Очевидці стверджують, що після аварії в одного з літаків відірвалося крило. Інші свідки розповідають, що бачили, як пілоти катапультувалися.

Нагадаємо, у червні в Новій Зеландії сталася аварія літаків. У небі зіткнулися навчальний літак та літак, який повертався на аеродром після висадки парашутистів. Внаслідок авіакатастрофи загинуло двоє пілотів, які виявилися місцевими.