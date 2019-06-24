Позачергові вибори: у ЦВК розповіли, чому не зареєстрували Парасюка

Володимир Парасюк, фото: «Громадське»

https://racurs.ua/ua/n123545-pozachergovi-vybory-u-cvk-rozpovily-chomu-ne-zareiestruvaly-parasuka.html

Ракурс

У Центральній виборчій комісії (ЦВК) розповіли, чому відмовилися реєструвати кандидатом у народні депутати чинного нардепа Володимира Парасюка.

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Річ у тім, що застава Парасюка була внесена не ним, а «неналежною особою». Про це журналістам сьогодні повідомив заступник голови ЦВК Євгеній Радченко, передає «Укрінформ»,

За словами Радченка, Парасюк зробив «типову помилку».

Це єдина підстава для відмови, у нас таких відмов дуже багато, — наголошує Радченко.

За словами чиновника, якби Парасюк подав документи раніше, він міг би повернути заставу як помилково перераховані кошти й ще раз подати документи.

Однак народний обранець подав документи до ЦВК 20 червня — в останні дні, передбачені для реєстрації кандидатів. Рішення про відмову в реєстрації Парасюка кандидатом було ухвалене 23 червня.

Нагадаємо, під час своєї депутатської каденції Парасюк брав участь у кількох бійках.

Так, у червні 2016 року в Раді він побився з кількома представниками «Опозиційного блоку», намагаючись перервати виступ депутата Дмитра Колєснікова.